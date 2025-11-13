Joven con discapacidad sobrevive a incendio y su familia pide ayuda para continuar su recuperación

Video Hombre armado se atrinchera en una tienda y retiene a varios empleados: fue abatido por la policía

Una joven con discapacidad logró sobrevivir a un incendio que se originó en su habitación, dejando tras de sí pérdidas materiales y profundas heridas físicas y emocionales. La familia de Luisa Fernanda, de 23 años, pide ayuda a la comunidad para cubrir los gastos médicos derivados del siniestro.

El fuego ocurrió hace dos meses, en horas del día, sorprendiendo a los habitantes de la vivienda. Según relataron sus familiares, la joven, postrada en cama desde su nacimiento a causa de una hidrocefalia, quedó atrapada entre las llamas antes de ser rescatada por su madre, Silvia Ramírez Lorenzo, y su abuela, Sonia Lorenzo.

“Ese suceso fue algo que nosotros ni imaginábamos que nos iba a pasar”, expresó la madre, aún afectada por la tragedia. La abuela relató que al escuchar los gritos de la joven corrió hacia la habitación y la encontró envuelta en fuego.

Luisa Fernanda, una joven dominicana con discapacidad. Imagen Cortesía

Pese a los esfuerzos desesperados por sofocar las llamas, Luisa Fernanda sufrió quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Los médicos han indicado que requerirá injertos de piel y un proceso de recuperación prolongado.

“Ella tiene heridas que no han cicatrizado, con huecos en el brazo y en la pierna”, explicó su madre, quien destacó que su hija sigue luchando con gran fortaleza: “Que ella haya sobrevivido es porque quiere vivir”.

Silvia Ramírez, madre soltera, sostiene a sus tres hijos y a su madre enferma con la venta de ropa usada. Actualmente enfrenta dificultades para costear los traslados al hospital y los tratamientos necesarios para su hija.

“Son momentos en los que solo Dios me da fuerza. No ha sido fácil, pero ella quiere vivir, y yo seguiré luchando por ella”, añadió.