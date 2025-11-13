TV SHOWS
TV SHOWS
primer impacto
primer impacto

Joven con discapacidad sobrevive a incendio y su familia pide ayuda para continuar su recuperación

Luisa Fernanda, una joven dominicana con discapacidad, sufrió graves quemaduras al quedar atrapada en un incendio. Su madre, de escasos recursos, solicita apoyo para costear su tratamiento médico.

Univision picture
Por:Univision
Video Hombre armado se atrinchera en una tienda y retiene a varios empleados: fue abatido por la policía

Una joven con discapacidad logró sobrevivir a un incendio que se originó en su habitación, dejando tras de sí pérdidas materiales y profundas heridas físicas y emocionales. La familia de Luisa Fernanda, de 23 años, pide ayuda a la comunidad para cubrir los gastos médicos derivados del siniestro.

El fuego ocurrió hace dos meses, en horas del día, sorprendiendo a los habitantes de la vivienda. Según relataron sus familiares, la joven, postrada en cama desde su nacimiento a causa de una hidrocefalia, quedó atrapada entre las llamas antes de ser rescatada por su madre, Silvia Ramírez Lorenzo, y su abuela, Sonia Lorenzo.

PUBLICIDAD

Relacionado

¿Qué santo se celebra hoy jueves 13 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy jueves 13 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Primer Impacto
"Siempre tengo miedo": joven que conmovió en audiencia pública al hablar del temor que sufre por ICE
2:21

"Siempre tengo miedo": joven que conmovió en audiencia pública al hablar del temor que sufre por ICE

Primer Impacto
Hombre armado se atrinchera en una tienda y retiene a varios empleados: fue abatido por la policía
1:14

Hombre armado se atrinchera en una tienda y retiene a varios empleados: fue abatido por la policía

Primer Impacto
Hispano cuenta cómo sobrevivió varios días en el océano tras un naufragio: se aferró a una roca
4:47

Hispano cuenta cómo sobrevivió varios días en el océano tras un naufragio: se aferró a una roca

Primer Impacto
¿Necesitas saber el santoral de hoy miércoles 12 de noviembre de 2025?
3 mins

¿Necesitas saber el santoral de hoy miércoles 12 de noviembre de 2025?

Primer Impacto
Sandalia de conductor se traba en el acelerador y atropella tres mujeres: no pudo controlar el auto
1:55

Sandalia de conductor se traba en el acelerador y atropella tres mujeres: no pudo controlar el auto

Primer Impacto
Joven hispano muere en un incendio y su madre pide una visa humanitaria para reconocer su cuerpo
2:37

Joven hispano muere en un incendio y su madre pide una visa humanitaria para reconocer su cuerpo

Primer Impacto
Joven hispana contrae una peligrosa bacteria tras comer sushi: estuvo al borde de la muerte
4:21

Joven hispana contrae una peligrosa bacteria tras comer sushi: estuvo al borde de la muerte

Primer Impacto
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este martes 11 de noviembre
3 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este martes 11 de noviembre

Primer Impacto
Hispano muere tras ser brutalmente golpeado y apuñalado por fanáticos de un equipo de fútbol rival
4:44

Hispano muere tras ser brutalmente golpeado y apuñalado por fanáticos de un equipo de fútbol rival

Primer Impacto

“Ese suceso fue algo que nosotros ni imaginábamos que nos iba a pasar”, expresó la madre, aún afectada por la tragedia. La abuela relató que al escuchar los gritos de la joven corrió hacia la habitación y la encontró envuelta en fuego.

Luisa Fernanda, una joven dominicana con discapacidad.
Luisa Fernanda, una joven dominicana con discapacidad.
Imagen Cortesía

Pese a los esfuerzos desesperados por sofocar las llamas, Luisa Fernanda sufrió quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Los médicos han indicado que requerirá injertos de piel y un proceso de recuperación prolongado.

“Ella tiene heridas que no han cicatrizado, con huecos en el brazo y en la pierna”, explicó su madre, quien destacó que su hija sigue luchando con gran fortaleza: “Que ella haya sobrevivido es porque quiere vivir”.

Silvia Ramírez, madre soltera, sostiene a sus tres hijos y a su madre enferma con la venta de ropa usada. Actualmente enfrenta dificultades para costear los traslados al hospital y los tratamientos necesarios para su hija.

“Son momentos en los que solo Dios me da fuerza. No ha sido fácil, pero ella quiere vivir, y yo seguiré luchando por ella”, añadió.

Aunque Luisa Fernanda logró sobrevivir al incendio, su recuperación depende ahora de la solidaridad de quienes puedan ofrecer ayuda. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse con su madre, Silvia Ramírez, a través del número +1 (809) 968-0941.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX