Joven con discapacidad sobrevive a incendio y su familia pide ayuda para continuar su recuperación
Luisa Fernanda, una joven dominicana con discapacidad, sufrió graves quemaduras al quedar atrapada en un incendio. Su madre, de escasos recursos, solicita apoyo para costear su tratamiento médico.
Una joven con discapacidad logró sobrevivir a un incendio que se originó en su habitación, dejando tras de sí pérdidas materiales y profundas heridas físicas y emocionales. La familia de Luisa Fernanda, de 23 años, pide ayuda a la comunidad para cubrir los gastos médicos derivados del siniestro.
El fuego ocurrió hace dos meses, en horas del día, sorprendiendo a los habitantes de la vivienda. Según relataron sus familiares, la joven, postrada en cama desde su nacimiento a causa de una hidrocefalia, quedó atrapada entre las llamas antes de ser rescatada por su madre, Silvia Ramírez Lorenzo, y su abuela, Sonia Lorenzo.
“Ese suceso fue algo que nosotros ni imaginábamos que nos iba a pasar”, expresó la madre, aún afectada por la tragedia. La abuela relató que al escuchar los gritos de la joven corrió hacia la habitación y la encontró envuelta en fuego.
Pese a los esfuerzos desesperados por sofocar las llamas, Luisa Fernanda sufrió quemaduras de primer, segundo y tercer grado. Los médicos han indicado que requerirá injertos de piel y un proceso de recuperación prolongado.
“Ella tiene heridas que no han cicatrizado, con huecos en el brazo y en la pierna”, explicó su madre, quien destacó que su hija sigue luchando con gran fortaleza: “Que ella haya sobrevivido es porque quiere vivir”.
Silvia Ramírez, madre soltera, sostiene a sus tres hijos y a su madre enferma con la venta de ropa usada. Actualmente enfrenta dificultades para costear los traslados al hospital y los tratamientos necesarios para su hija.
“Son momentos en los que solo Dios me da fuerza. No ha sido fácil, pero ella quiere vivir, y yo seguiré luchando por ella”, añadió.
Aunque Luisa Fernanda logró sobrevivir al incendio, su recuperación depende ahora de la solidaridad de quienes puedan ofrecer ayuda. Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse con su madre, Silvia Ramírez, a través del número +1 (809) 968-0941.