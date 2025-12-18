TV SHOWS
TV SHOWS
primer impacto
primer impacto

Costurera pierde su sustento tras robo y pide ayuda para recuperar su máquina de coser

Lizbeth Mejía, costurera de Barranquilla, Colombia, quedó en la miseria tras el robo de su máquina de coser. Sin ingresos ni vivienda, pide apoyo para trabajar y alimentar a sus hijos.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Madre hispana es asesinada a puñaladas por su expareja mientras bailaban: su hijo exige justicia

El robo de una máquina de coser sumió en la miseria a Lizbeth Mejía, una humilde costurera y madre de tres hijos que dependía exclusivamente de ese equipo para sostener a su familia. A pocos días de la Navidad, la mujer pide ayuda para recuperar su herramienta de trabajo y volver a generar ingresos.

Los delincuentes sustrajeron una máquina fileteadora Sunstar de pedal, con la que Lizbeth confeccionaba ropa y realizaba arreglos para vecinos del barrio. Tras el hurto, no solo perdió su sustento económico, sino también la posibilidad de pagar la renta, lo que derivó en su desalojo.

Lizbeth Mejía, costurera de Barranquilla, Colombia.
Lizbeth Mejía, costurera de Barranquilla, Colombia.
Imagen Cortesía

Relacionado

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este jueves 18 de diciembre
3 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este jueves 18 de diciembre

Primer Impacto
Madre hispana es asesinada a puñaladas por su expareja mientras bailaban: su hijo exige justicia
2:09

Madre hispana es asesinada a puñaladas por su expareja mientras bailaban: su hijo exige justicia

Primer Impacto
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este miércoles 17 de diciembre
3 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este miércoles 17 de diciembre

Primer Impacto
Joven ciega salva a sus hermanos de un incendio que destruyó su casa: sueña con un nuevo hogar
4:19

Joven ciega salva a sus hermanos de un incendio que destruyó su casa: sueña con un nuevo hogar

Primer Impacto
Muerte del actor Matthew Perry: segundo médico es sentenciado a ocho meses de arresto domiciliario
1:53

Muerte del actor Matthew Perry: segundo médico es sentenciado a ocho meses de arresto domiciliario

Primer Impacto
¿Buscas saber el santoral de hoy martes 16 de diciembre de 2025?
3 mins

¿Buscas saber el santoral de hoy martes 16 de diciembre de 2025?

Primer Impacto
"Duele mucho": en medio de lágrimas, rinden homenaje a 16 estudiantes que murieron en un accidente
1:40

"Duele mucho": en medio de lágrimas, rinden homenaje a 16 estudiantes que murieron en un accidente

Primer Impacto
Hispano es asesinado de un disparo en el pecho durante un robo: el sospechoso es un menor de edad
5:08

Hispano es asesinado de un disparo en el pecho durante un robo: el sospechoso es un menor de edad

Primer Impacto
Joven invidente salva a su familia de un incendio en Texas y pide ayuda tras quedar sin vivienda
2 mins

Joven invidente salva a su familia de un incendio en Texas y pide ayuda tras quedar sin vivienda

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy, 15 de diciembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy, 15 de diciembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

Primer Impacto

“Hay veces que mis hijos desayunan y a las cinco o seis de la tarde yo todavía no he conseguido nada”, relató entre lágrimas. La costurera explicó que el esfuerzo de años se redujo a una caja de hilos, unas tijeras viejas y el recuerdo de la máquina con la que alimentaba a sus hijos.

PUBLICIDAD

La herramienta había sido adquirida con gran sacrificio durante la pandemia, cuando Lizbeth inició su emprendimiento fabricando tapabocas y, con el tiempo, amplió su trabajo a prendas y arreglos domésticos. Vecinos aseguran que era una fuente constante de apoyo para la comunidad.

“Ella cosía lo que le llegara: ropa, sábanas, arreglos para los niños”, contó Milena Muñoz, vecina del sector. Tras el robo, Lizbeth intentó denunciar el hecho, pero aseguró haber recibido amenazas, lo que incrementó su temor.

Al quedarse sin ingresos, fue desalojada del lugar donde vivía. Milena decidió acogerla temporalmente en la sala de su casa, aunque la situación sigue siendo precaria. “En la nevera solo queda agua y los niños ya están pasando hambre”, explicó la vecina.

Pese a la adversidad, Lizbeth mantiene la esperanza. “No renegué, pensé que Dios tendría algo más grande”, dijo. Sus hijos la animan y piden que encuentre un trabajo estable o apoyo para salir adelante.

El deseo de esta familia en Navidad es sencillo pero urgente: una máquina de coser que le permita a Lizbeth volver a trabajar y garantizar alimento para sus hijos.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse directamente con Lizbeth Mejía vía WhatsApp al +57 333 231 6012.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX