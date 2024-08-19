TV SHOWS
Perdió a sus tres hijas en un incendio y ahora la familia salvadoreña busca ayuda para los gastos funerarios

El hermano mayor de 21 años, Óscar, logró salir del edificio en llamas y momentos después intentó entrar para rescatar a sus hermanas, pero no lo logró. Tampoco los bomberos pudieron ayudarlas a pesar de su rápida respuesta al incendio.

Video Tres hermanas hispanas mueren tras un incendio en su casa: su madre pide ayuda para pagar los funerales

Una familia migrante salvadoreña está viviendo una tragedia. Tres niñas que estaban a cargo de su hermano mayor murieron en un incendio en un condominio de Houston, Texas a principios de agosto, mientras su madre estaba trabajando.

Ana Julia Melara Zelaya, de 8 años, Julissa Adamari Melara Zelaya, de 11 años, y Evelen Del Carmen Melara Zelaya, de 15 años, murieron atrapadas en un incendio del que hasta ahora los bomberos locales no han logrado determinar la causa.

“Quisiera tener fuerzas, pero no tengo palabras, ni cómo enfrentar lo que estoy pasando ahorita”, cuenta la madre de las pequeñas, Meybis Evelen Zelaya.

El hermano mayor de 21 años, Óscar, logró salir del edificio en llamas y momentos después intentó entrar para rescatar a sus hermanas, pero no lo logró. Tampoco los bomberos pudieron ayudarlas a pesar de su pronta respuesta al incendio.

Óscar fue hospitalizado por las lesiones que sufrió durante el incendio y aunque ya fue dado de alta, sus familiares dicen que necesita ayuda para superar lo ocurrido.

Óscar fue hospitalizado por las lesiones que sufrió durante el incendio y aunque ya fue dado de alta, sus familiares dicen que necesita ayuda para superar lo ocurrido.

“Puede tener unos efectos (mentales y sentimentales) muy severos para alguien, especialmente él que es el hermano mayor y no pudo salvar a sus hermanas”, dijo Abby Cortéz, portavoz del departamento de bomberos de Houston.

Tras la tragedia, la familia abrió una cuenta de GoFundMe para costear los gastos funerarios de las tres niñas, mientras que los investigadores trabajan para determinar la causa del incendio.

Si deseas ayudar a Meybis Evelen Zelaya, la inmigrante hispana de Houston que perdió a tres hijas durante un incendio, por favor ingrese a la cuenta GoFundMe creada para su ayuda en el siguiente enlace: https://gofund.me/1eb4c2e4

