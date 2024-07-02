La impactante historia de la mujer que quedó atrapada en una tormenta invernal en una montaña en México y perdió parte de sus dedos por congelamiento

Video Alpinista que perdió parte de sus dedos en la montaña más alta de México pide ayuda para su tratamiento

Andrea Hernández, una mexicana de 42 años, fue una de los sobrevivientes de un grupo de 11 montañistas que quedó atrapo durante una tormenta invernal en el Pico de Orizaba, que es un volcán activo y la montaña más alta en México. Tres de sus amigos, incluyendo el guía, murieron congelados.

Pero Andrea sobrevivió a las bajas temperaturas y fuertes vientos mientras pasó 26 horas en la montaña hasta que fue rescatada. Sin embargo, el clima ya había causado grandes secuelas en su cuerpo. Tenía daños en un riñón y en las córneas y sus pies estaban quemados, pero sus manos se llevaron la peor parte ya que perdió segmentos de los 10 dedos.

PUBLICIDAD

Andrea lleva 13 cirugías en un intento por reconstruir sus manos. Otros doctores le dijeron que era mejor cortarlas, pero afortunadamente la mujer recurrió al médico cirujano Jorge Cliftón, experto en manos, que junto con su equipo logró recuperar la irrigación sanguínea y mediante una cirugía le injertaron piel de sus muslos y hasta músculo de su espalda en sus dedos.

Otro caso de Ayuda de Impacto: 👉La picadura de una araña violinista le ha dejado graves secuelas a este niño que ahora busca ayuda a su tratamiento

La mujer poco a poco ha recuperado la movilidad en sus dedos, e incluso retomó su afición por pintar cuadros, uno de los cuales se lo regaló al médico cirujano Jorge Cliftón como agradecimiento por ayudarla a recuperar parte de sus manos. Aún no se sabe cuántas cirugías más requerirá Andrea para recuperar la movilidad y su vida normal. Además, la mujer no contaba con un seguro médico, por lo que aun adeuda buena parte de los costos de su tratamiento y no tiene fondos para financiar sus próximas cirugías.

Si deseas hacer una aportación económica para ayudar a Andrea Hernández a pagar sus deudas médicas y a financiar el resto de sus cirugías, puedes contactarla en el siguiente número de México: 52 33 2938 6096 o realizar una trasferencia bancaria al siguiente código SWIFT: BCMRMXMMPYM. O también puedes comunicarte con nuestra línea de Ayuda de Impacto al teléfono: 3054714219.

Mira también: