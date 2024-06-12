TV SHOWS
Familia colombiana pide ayuda para repatriar cadáver de pariente asesinada en Houston y traer de vuelta a sus dos hijos

La víctima, una mujer colombiana que había cruzado la frontera recientemente para encontrase con sus hijos, vivía aterrorizada de su expareja sentimental, quien según sus parientes, la amenazaba diciéndole que "prefiería verla muerta” antes de verla con otra persona.

La víctima, Maria Ángela Martínez, y sus hijos Santiago de 14 años y Antonella de seis.
La víctima, Maria Ángela Martínez, y sus hijos Santiago de 14 años y Antonella de seis.
Los familiares de María Ángela Martínez, una mujer colombiana de 36 años, quien fue asesinada en la ciudad de Houston por el padre de sus hijos, quieren repatriar su cuerpo y traer a sus dos hijos huérfanos de regreso a Colombia.

María Ángela Martínez recibió tres disparos de su expareja sentimental, Jason Aguillón, de 37 años, y quien se suicidó minutos después en un parque de Houston, dejando a sus dos hijos, Santiago de 14 años y Antonella de 6, huérfanos de padre y madre.

María Ángela había llegado por la frontera con México, meses después de que sus hijos y su hermano hicieran la misma travesía. Los niños habían estado bajo la custodia de agentes migratorios antes de ser entregados a su madre. Los niños y su madre pudieron estar juntos unos escasos 20 días antes del fatal incidente.

María Ángela vivía aterrorizada de Jason, quien según Luz Amparo Martínez, tía abuela de la víctima, la amenazaba diciéndole “Si usted no va a estar conmigo, no a estar con nadie, yo prefiero verla muerta”. “Él se lo decía y ella me decía que varias veces le decía eso”, dijo la tía abuela.

La familia necesita ayuda para repatriar a Colombia el cuerpo de la víctima, María Ángela Martínez.
La familia necesita ayuda para repatriar a Colombia el cuerpo de la víctima, María Ángela Martínez.
Imagen Univision


Los amigos de María Ángela aseguran que el Jason cerró sus redes sociales poco antes de marcharse de Colombia a Estados Unidos y que concertó la cita mortal con María Ángela diciéndole que le daría dinero para la manutención de los pequeños. La familia inicialmente le dijo a los niños que sus padres habían perdido la vida en un accidente, pero el mayor de ellos, Santiago de 14 años de edad dijo: “No, no. Mi papá la mató, mató a mi mamá”.

Los Martínez aseguran que jamás imaginaron que los celos, el machismo y la inmadurez de un hombre fueran a causarles tanto dolor, sobre todo a dos niños inocentes.

Si deseas ayudar a esta familia puedes hacer tus donaciones a través la aplicación Zelle al número 1-832-589-4819 a nombre de Víctor Martínez, en ese mismo número se puede comunicar con él vía WhatsApp.

