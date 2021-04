"Me siento fuerte": Doña Mechita, una abuela mexicana que a sus 88 años trepa árboles para bajar sus frutos y venderlos

A pesar de lo peligroso que puede parecer, Mechita le dijo al diario Excélsior que no siente el menor miedo al trepar árboles y bajar todo tipo de frutos para luego prepararlos con azúcar y luego salir a comercializarlos. “Dinero no me falta”, dice con una sonrisa de oreja a oreja que le afirma las arrugas de su rostro.