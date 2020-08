Cinco niños fueron abandonados por sus padres: temen que las autoridades los separen

Deysi, de 12 años; Hilda, de 10; Ever, de 8; Sonia, de 4; y Novia, de 3 años; fueron abandonados en Guatemala por su madre y padre.

"En cinco meses los niños han estado solos, sin padre y sin madre. Si caían enfermos no tenían una pastilla", dijo Alejandra Ruiz, prima de los menores.

Ella se encuentra ayudándolos, pero no les he suficiente, pues son cinco niños a los que debe alimentar y no le alcanza el dinero.