primer impacto
PI Ayuda De Impacto

Una madre está en una carrera contra reloj para salvar la vida de su hija que nacerá con una falla congénita y necesita una operación

La bebé que está a unas semanas de nacer también fue diagnosticada con hipoplasia pulmonar, ya que su pulmón derecho no se ha desarrollado completamente. La niña debe ser intervenida quirúrgicamente al nacer, pero en República Dominicana, donde vive Nicole, no cuentan con los equipos esenciales para el cuidado postoperatorio de la bebé.

Nicole Lamourtte ya tiene la ropa, la habitación y hasta el nombre para su bebé que está por nacer, sin embargo, una terrible falla congénita ha opacado la espera de su hija Monserrat.

Sus últimas semanas de gestación se han convertido en una incertidumbre constante ya que, tras hacerse una prueba conocida como perfil hemodinámico Doppler, a su bebé le diagnosticaron una hernia diafragmática congénita, una condición caracterizada por un desarrollo anormal del diafragma.

“Fue horrible, yo no sabía a lo que yo me enfrentaba, yo no sabía lo que estaba pasando, yo no sabía que me podía pasar a mí también, si yo estaba haciendo las cosas bien. Me llegué a culpar, pasó de todo por mi cabeza”, cuenta Nicole quien recibió la noticia con mucha tristeza.

De acuerdo con la madre, el diafragma de la bebé “no terminó de formarse, entonces por ese pequeño agujero subió su intestino grueso, movió el corazón a la derecha”.

La bebé que está a unas semanas de nacer también fue diagnosticada con hipoplasia pulmonar, ya que su pulmón derecho no se ha desarrollado completamente.

Otro caso de Ayuda de Impacto: 👉Madre pide justicia y ayuda para su hija menor de edad discapacitada que fue violada y está embarazada

La niña debe ser intervenida quirúrgicamente al nacer, pero en República Dominicana, donde vive Nicole, no cuentan con los equipos esenciales para el cuidado postoperatorio de la bebé.

En su búsqueda por salvar a su hija, esta madre soltera contactó al hospital pediátrico San Juan de Dios en Barcelona, España. El centro médico aceptó su caso, pero solo el costo de la cirugía supera los 184,000 euros, esto sin contar vuelo, alojamiento, comida, transporte y otros gastos que implicaría viajar al país europeo.

Además, Nicole necesitaría una visa humanitaria para poder viajar a España o de lo contrario su pequeña hija fallecería. “No hay otra opción que no sea operarla y tratarla de inmediato”, asegura Nicole.

“Yo sé que ella tiene un propósito divino. Está enseñando a todo el mundo de una manera u otra alguna lección, a tener fe, a tener esperanza. Yo quiero a mi bebé y sé que va a ser así, va a ser un testimonio de vida”, dice la madre que ahora está buscando ayuda económica para pagar la operación y los gastos del viaje a España.

Si deseas ayudar económicamente con una aportación para que la pequeña Monserrat sea operada y reciba los cuidados adecuados al nacer, puede llamar al 809-434-3487 o entrar a la cuenta de GoFundMe: Save baby Monserrat en el siguiente enlace.

