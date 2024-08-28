Madre pide justicia y ayuda para su hija menor de edad discapacitada que fue violada y está embarazada

Una adolescente con parálisis cerebral en la República Dominicana fue violada y ahora presenta un embarazo de alto riesgo. El principal sospechoso por la voilación es su padrastro.

La noticia del embarazo de su hija de solo 14 años de edad rompió el corazón a una madre dominicana, a quien llamaremos Teresa. “Sentí que el cielo se me juntó con la tierra, eso es lo más malo que yo he vivido en mi vida’, dijo la madre a Primer Impacto.

La madre confirma su peor sospecha

Teresa decidió llevar a la menor al médico ya que le notó el vientre abultado y los senos más grandes. “Esperaba que fuera otra cosa, menos eso”, dijo Teresa quien de inmediato sospechó de su pareja, quien fue la única persona que permaneció con la menor en marzo pasado cuando ella tuvo que acompañar a su otra hija al hospital donde fue tratada por dengue hemorrágico.

“Él es el único que está siempre aquí, e incluso amanecía con la niña porque no había nadie que se quedara con ella”, explicó Teresa.

Las sospechas de Teresa fueron comprobadas después de que el ginecólogo le informó que el padrastro ya había estado allí pidiéndole que interrumpiera el embarazo de la menor.

Así lo confirmó el ginecólogo Pedro Nicasio a Primer Impacto: “El padrastro, cuando llegó al consultorio, lo primero que me propone es que esa jovencita embrazada hay que desembazarla, me propuso que le provocara un aborto”.

Según Nicasio, tanto la vida de la madre como la del feto, que ya tiene 5 meses de gestación, están en riesgo debido a dos factores: la corta edad de la madre y la parálisis cerebral. “Si hay por ejemplo falta de movimientos fetales ¿cómo ella va a percibirlo?, no hay manera de que lo perciba ni que lo diga”, nos explicó Nicasio.

La madre pide justicia y ayuda

Teresa puso una denuncia ante la justicia contra su pareja, quien se encuentra prófugo.

“Yo tengo que seguir luchando por ella, porque por lo menos está viva, me la dejaron viva, y hasta ahora yo estoy dando todos los pasos que haya que dar y quiero que el que lo hizo que pague, sea quien sea que pague” dijo Teresa.

“Ya estamos dando los pasos correspondientes, inclusive hemos solicitado arresto en ese caso”, declaró a Primer Impacto el coordinador de la unidad violencia de género de la Fiscalía de Valverde, Lucrecio Taveras, la municipalidad donde ocurrió el crimen.

“Ha emprendido la huida, pero este es un país pequeño y utilizaremos los mecanismos correspondientes para dar con el paradero de esa persona”, dijo

Ahora Teresa está a cargo de sus dos hijas que necesitan de cuidados a tiempo completo, y si la menor de 14 años logra dar a luz, también tendrá que hacerse cargo de la nieta que viene en camino”.

“Necesito quue me ayuden, en lo que puedan en lo que crean me puedan ayudar porque yo tengo una situación bien difícil”, nos dijo Teresa.