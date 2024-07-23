Premios Juventud 2024: Bad Bunny está nominado en la categoría Artista Premios Juventud Masculino

Bad Bunny ha demostrado que su música y su estilo llegó para quedarse y su reciente nominación a Artista Premios Juventud Masculino. En esta ocasión, el boricua comparte la categoría junto a otros grandes nombres como son Carin León, Maluma, Peso Pluma y Sebastián Yatra.

El Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico volverá a ser la sede de la fiesta más hot del verano. La cita será el jueves 25 de julio a partir de las 7P/6C por Univision.

¿En qué otras categorías está nominado Bad Bunny?



Además de estar dentro de la terna como Artista Premios Juventud Masculino el ‘conejo malo’ también participa en otras tres categorías que son Colaboración OMG por su tema K-Pop junto a Travis Scott y The Weekendm; Mejor Urban Track por ‘Mónaco’ y también compite a Mejor Álbum Urbano gracias a su producción ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’.

Premios Juventud 2024: Bad Bunny está nominado en otras tres categorías



Además, el 'Conejo Malo' compite en otras tres categorías entre las que están Colaboración OMG por la canción 'K-Pop' que grabó junto a Travis Scott y The Weekend.

Además Mónaco, uno de los temas más pegajosos del año también fue distinguido en la categoría Mejor Urban Track.

Por último, todo el esfuerzo de su último disco ‘Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana’ se ve recompensado al ser destacado en la terna de Mejor Álbum Urbano.

¿Cuántos Premios Juventud ha ganado Bad Bunny?



Bad Bunny, el talentoso artista puertorriqueño, ha establecido una tradición de acumular galardones en la historia de los Premios Juventud.

En 2019, ganó sus primeros tres premios, pero al año siguiente, esa cifra aumentó a 11. En 2021, se llevó a casa cinco de las seis nominaciones, incluyendo Canción del Año por ‘Dakiti’, Álbum del Año por ‘El Último Tour del Mundo’ y Artista de la Juventud Masculino.

En 2022, Bad Bunny obtuvo cinco nominaciones adicionales y ganó en categorías como La Mezcla Perfecta, Track Viral del Año y nuevamente Artista de la Juventud Masculino. En el 2023 el boricua se llevó a su casa otros cuatro galardones sumando un total de 21 Premios Juventud a lo largo de su carrera.