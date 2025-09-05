Chiquis está nominada en Premios Juventud 2025 gracias a esta canción romántica

En la edición número 22 de Premios Juventud, que se celebrará en Panamá, Chiquis podría llevarse un galardón a casa, pues está nominada en la categoría Mejor Canción Música Mexicana por su tema 'Que Siga Pasando'.

Chiquis tiene una nominación a

PUBLICIDAD

Premios Juventud 2025

El debut frente al micrófono de 'La Abeja Reina' se dio en 2014 con su sencillo 'Paloma Blanca', un tributo a su madre Jenni Rivera, quien falleció en 2012 en un accidente aéreo.

Tras años de arduo trabajo, Chiquis se ha consolidado como una de las exponentes del regional mexicano, respaldada por diversos premios y cinco álbumes de estudio que reflejan su evolución artística y autenticidad.

Chiquis Rivera Premios Juventud 2025 Imagen Premios Juventud



Algunas de sus canciones más populares son 'Cuidadito', 'Porque Soy Abeja Reina', 'Diamante' y 'Mi Problema'.

En 2024 lanzó su sencillo 'Que Siga Pasando', con el cual obtuvo su nominación a la categoría Mejor Canción Música Mexicana en Premios Juventud 2025.

Chiquis y otros artistas que están nominados a Mejor Canción Música Mexicana en Premios Juventud 2025

‘El Amigo’ - Christian Nodal

‘El Amor de Mi Herida’ - Carín León

‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar

‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia

‘Que Siga Pasando’ - Chiquis

¿Cuándo se llevará a cabo Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año se realizará el próximo 25 de septiembre. La transmisión iniciará a las 7P/6C con Noche de Estrellas y la ceremonia de premiación comenzará a las 8P/7C.

PUBLICIDAD

¿En dónde puedo ver en vivo Premios Juventud 2025?

Podrás disfrutar Premios Juventud 2025 vivo a través de las señales de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

Por si fuera poco, las redes sociales oficiales de Premios Juventud 2025 también se unirán a la cobertura y en la página web habrá un liveblog para seguir el minuto a minuto.

¿Quiénes serán las host de Premios Juventud 2025?

La fiesta más hot del año contará con Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira como las presentadoras.

¿Quiénes serán los presentadores de Noche de Estrellas?

El programa previo a Premios Juventud 2025 tendrá como host a la modelo Migbelis Castellanos, el conductor Roberto Hernández, el actor Diego Klein y los tiktokers Kunno y Brianda Deyanara.

Ellos ofrecerán una cobertura de la alfombra azul de la fiesta más hot del verano. Realizarán entrevistas exclusivas con las celebridades invitadas y un recorrido por los looks más icónicos de la fiesta más hot del verano.

¿Quiénes son los artistas confirmados para cantar en Premios Juventud 2025

El pasado 27 de agosto se confirmó que el dueto de música urbana Alleh y Yorghaki tendrá un performance en Premios Juventud 2025. Después se le sumaron los artistas Xavi, Bad Gyal, Camilo, Farruko, Lola Índigo, Maluma, Morat, entre otros Grupo Firme.

¿Cómo comprar boletos para Premios Juventud 2025?