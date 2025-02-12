Premio Lo Nuestro 2025: Myke Towers está nominado a Canción del Año

Premio Lo Nuestro , una de las celebraciones más importantes a la música latina en los Estados Unidos, dio a conocer la lista de sus nominados y Myke Towers es uno de los artistas que buscarán llevarse más de un galardón, ya que destaca con 9 candidaturas.

Premio Lo Nuestro 2025: Myke Towers nominado a Canción del Año

El puertorriqueño será una de las celebridades a seguir en la edición 37 de Premio Lo Nuestro gracias a sus múltiples nominaciones. Una de ellas es a Canción del Año por su tema ‘La Falda’. Junto a él también fueron reconocidos otras figuras de la música como Xavi, Prince Royce, Becky G, Carín León, Shakira y Karol G.

Myke Towers también está nominado a Artista Premio Lo Nuestro del Año, Álbum del Año, Colaboración ‘Crossover’ Del Año, Artista Masculino del Año-Urbano, Canción del Año-Urbano, Colaboración del Año-Urbano, Álbum del Año-Urbano y Canción del Año-Tropical.

Premio Lo Nuestro 2025: los conductores de Noche de Estrellas

Jomari Goyso y Raúl de Molina llegan desde Despierta América y El Gordo y La Flaca para Noche de Estrellas , el programa previo a Premio Lo Nuestro 2025 en donde se analizarán los outfits de las celebridades y otras sorpresas de la ceremonia.

La alfombra magenta, donde desfilarán las celebridades invitadas y los nominados, también contará con la participación de Francisca y de dos debutantes en este evento: Claudia Martín y Nadia Ferreira.

Premio Lo Nuestro 2025: ¿Cómo ver la transmisión en vivo?

El próximo jueves 20 de febrero a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX comenzará la transmisión en vivo del programa especial Noche de Estrellas y una hora más tarde, a las 8P/7C, iniciará la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2025.

Por primera vez en la historia, también podrás seguir las acciones de la edición 37 de Premio Lo Nuestro a través de un live stream ininterrumpido por YouTube con entrevistas y otras exclusivas a lo largo de todo el evento.

Pero si quieres vivir toda la emoción de Premio Lo Nuestro y ver de cerca a tus artistas favoritos, puedes acudir al Kaseya Center y ser parte del público. Lo único que debes hacer es comprar tus boletos para asegurar tu experiencia.