TV SHOWS
TV SHOWS
Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2025: Myke Towers está nominado a Canción del Año

El cantante y compositor puertorriqueño está llamado a ser una de las grandes figuras de Premio Lo Nuestro 2025. No te pierdas ni un solo detalle de la gran fiesta el próximo 20 de febrero a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Mira también:

-Premio Lo Nuestro 2025: artistas confirmados para actuar en la fiesta

Por:
Univision

Premio Lo Nuestro, una de las celebraciones más importantes a la música latina en los Estados Unidos, dio a conocer la lista de sus nominados y Myke Towers es uno de los artistas que buscarán llevarse más de un galardón, ya que destaca con 9 candidaturas.

PUBLICIDAD

Premio Lo Nuestro 2025: Myke Towers nominado a Canción del Año

El puertorriqueño será una de las celebridades a seguir en la edición 37 de Premio Lo Nuestro gracias a sus múltiples nominaciones. Una de ellas es a Canción del Año por su tema ‘La Falda’. Junto a él también fueron reconocidos otras figuras de la música como Xavi, Prince Royce, Becky G, Carín León, Shakira y Karol G.

Myke Towers también está nominado a Artista Premio Lo Nuestro del Año, Álbum del Año, Colaboración ‘Crossover’ Del Año, Artista Masculino del Año-Urbano, Canción del Año-Urbano, Colaboración del Año-Urbano, Álbum del Año-Urbano y Canción del Año-Tropical.

Notas Relacionadas

Premio Lo Nuestro 2025: Becky G y Carín León son los artistas más nominados

Premio Lo Nuestro 2025: Becky G y Carín León son los artistas más nominados

Premio Lo Nuestro
5 min

Más sobre Premio Lo Nuestro

El recuento de los mejores momentos | Premio Lo Nuestro 2025
9:03

El recuento de los mejores momentos | Premio Lo Nuestro 2025

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2025
2:27:03

Premio Lo Nuestro 2025

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2025 vibró con espectaculares presentaciones y homenajes memorables
8 mins

Premio Lo Nuestro 2025 vibró con espectaculares presentaciones y homenajes memorables

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2025: Shakira es la artista con más premios, seguida de Carín León
2 mins

Premio Lo Nuestro 2025: Shakira es la artista con más premios, seguida de Carín León

Premio Lo Nuestro
Alejandra Guzmán regresa a Premio Lo Nuestro para darle su sello a la noche con el sencillo 'No Se Vale Llorar'
2:59

Alejandra Guzmán regresa a Premio Lo Nuestro para darle su sello a la noche con el sencillo 'No Se Vale Llorar'

Premio Lo Nuestro
La India recibe con orgullo el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria: "Nunca me iré para atrás"
4:18

La India recibe con orgullo el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria: "Nunca me iré para atrás"

Premio Lo Nuestro
El Alfa dice adiós en Premio Lo Nuestro con sus grandes éxitos: así fue su actuación en su despedida de la música
3:18

El Alfa dice adiós en Premio Lo Nuestro con sus grandes éxitos: así fue su actuación en su despedida de la música

Premio Lo Nuestro
Ángela Aguilar y Becky G recuerdan con emotivas palabras a sus abuelos migrantes en Premio Lo Nuestro
1:57

Ángela Aguilar y Becky G recuerdan con emotivas palabras a sus abuelos migrantes en Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro
Ela Taubert en Premio Lo Nuestro 2025: la colombiana se lleva la Canción del Año por '¿Cómo Pasó?'
1:19

Ela Taubert en Premio Lo Nuestro 2025: la colombiana se lleva la Canción del Año por '¿Cómo Pasó?'

Premio Lo Nuestro
Natti Natasha revela su pasión por la bachata en el Livestream de Premio Lo Nuestro 2025
3:08

Natti Natasha revela su pasión por la bachata en el Livestream de Premio Lo Nuestro 2025

Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2025: los conductores de Noche de Estrellas

Jomari Goyso y Raúl de Molina llegan desde Despierta América y El Gordo y La Flaca para Noche de Estrellas, el programa previo a Premio Lo Nuestro 2025 en donde se analizarán los outfits de las celebridades y otras sorpresas de la ceremonia.

La alfombra magenta, donde desfilarán las celebridades invitadas y los nominados, también contará con la participación de Francisca y de dos debutantes en este evento: Claudia Martín y Nadia Ferreira.

Notas Relacionadas

Premio Lo Nuestro 2025: conoce las nuevas categorías de la lista de nominados

Premio Lo Nuestro 2025: conoce las nuevas categorías de la lista de nominados

Premio Lo Nuestro
5 min

Premio Lo Nuestro 2025: ¿Cómo ver la transmisión en vivo?

El próximo jueves 20 de febrero a partir de las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX comenzará la transmisión en vivo del programa especial Noche de Estrellas y una hora más tarde, a las 8P/7C, iniciará la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2025.

PUBLICIDAD

Por primera vez en la historia, también podrás seguir las acciones de la edición 37 de Premio Lo Nuestro a través de un live stream ininterrumpido por YouTube con entrevistas y otras exclusivas a lo largo de todo el evento.

Pero si quieres vivir toda la emoción de Premio Lo Nuestro y ver de cerca a tus artistas favoritos, puedes acudir al Kaseya Center y ser parte del público. Lo único que debes hacer es comprar tus boletos para asegurar tu experiencia.


Notas Relacionadas

Premio Lo Nuestro 2025 en vivo: cómo ver la Alfombra Magenta y entrega de premios

Premio Lo Nuestro 2025 en vivo: cómo ver la Alfombra Magenta y entrega de premios

Premio Lo Nuestro
4 min
Relacionados:
Premio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2025

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD