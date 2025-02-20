Premio Lo Nuestro 2025: Christian Nodal está nominado a Artista Masculino Del Año

En la edición 37 de Premio Lo Nuestro , el cantante y compositor Christian Nodal figura en su lista de nominados .

El oriundo de Sonora aparece en cinco categorías de Premio Lo Nuestro 2025, incluyendo Artista Masculino Del Año.

Premio Lo Nuestro 2025: Christian Nodal va por Artista Masculino Del Año

El joven intérprete está nominado en la categoría de Artista Masculino Del Año junto a otros grandes de la música como Alejandro Fernández, Carín León, Gabito Ballesteros, Pepe Aguilar, Peso Pluma, Leonardo Aguilar, entre otros.

Christian Nodal tiene nominaciones en otras cuatro categorías: La Mezcla Perfecta Del Año, Canción Del Año – Pop/Balada, Canción Del Año – Música Mexicana y Fusión Música Mexicana Del Año.

Tributo a Paquita la del Barrio en Premio Lo Nuestro 2025

Premio Lo Nuestro 2025 será el escenario para el homenaje que Pepe Aguilar, Leonardo y Ángela Aguilar tienen preparado para celebrar la vida y trayectoria de Paquita la del Barrio, cantante que maravilló a sus fans durante décadas.

Los Aguilar prometen un tributo muy especial para enaltecer a la intérprete de temas como 'Rata de Dos Patas' y 'Azul Celeste'.

Presentadores de las categorías en Premio Lo Nuestro

Se confirmó la lista de celebridades que se subirán al escenario de Premio Lo Nuestro para presentar las distintas categorías y algunos de ellos son:

- Wendy Guevara

- África Zavala

- Angélica Vale

- Ana Mena

- Claudia Martín

- Raúl de Molina

- Lili Estefan

- Amara La Negra

- Bad Gyal

- Lupita Infante

- Chiquibaby

- Marie Claire Harp

- Memo Schultz

¿Cómo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2025?

Para ver en vivo y gratis Premio Lo Nuestro 2025 debes sintonizar las señales de Univision, UNIMÁS o Galavisión el 20 de febrero a partir de las 7P/6C.

A través de ViX se podrá ver gratis el programa previo Noche de Estrellas, pero la celebración completa será exclusiva para los suscriptores premium.

Conductores del live stream de Premio Lo Nuestro 2025

A partir de las 6:30 pm ET hasta las 11:00 PM ET, podrás disfrutar de las entrevistas exclusivas y las sorpresas backstage de Premio Lo Nuestro a través del live stream que Univision tiene preparado en sus redes sociales como YouTube, X, Facebook, TikTok e Instagram.



Los conductores de esa transmisión serán Jomari Goyso y Wendy Guevara, que estarán acompañados por Santi y Laurita, Monse Medina y con Amara La Negra como invitada y Yeri Mua con Carlos Alberto Fuentes como Los Insiders.