Premio Lo Nuestro 2025: Becky G está nominada a Canción Del Año

Becky G figura, junto a Carín León, como una de las artistas con más candidaturas en la lista de nominados de Premio Lo Nuestro 2025 .

PUBLICIDAD

La cantante podría llevarse a casa hasta 10 galardones de Premio Lo Nuestro, incluyendo el de Canción Del Año.

Premio Lo Nuestro 2025: Becky G va por Canción Del Año

Gracias a su colaboración con Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar en el tema ‘Por El Contrario’, Becky G está nominada a Canción Del Año. En esta misma categoría también figuran Xavi, Myke Towers, Carín León, Shakira y Karol G.

Becky G también aparece en Álbum Del Año por ‘Esquinas’, Mejor Combinación Femenina junto a Chiquis por ‘Cuidadito’, Fusión Música Mexicana Del Año, Colaboración ‘Crossover’ Del Año, entre otras.

Premio Lo Nuestro 2025: Will Smith, Belinda, Ángela Aguilar y otros artistas confirmados

Will Smith tomará el escenario de Premio Lo Nuestro 2025 para presentar junto a Thalía, India Martínez y DJ Khaled su nuevo tema ‘First Love’. Emilia también presentará dos colaboraciones, ‘Vestido Rojo’ junto a Silvestre Dangond y ‘Olvidarte’ con Gordo.

Otros artistas que ya están confirmados para la gran fiesta con Ángela Aguilar, Alejandra Guzmán, Belinda, El Alfa, Reik, entre otros.

Amara La Negra y Lili Estefan, entre los presentadores en Premio Lo Nuestro

Se han confirmado a los famosos que serán los encargados de presentar cada una de las categorías de la edición 37 de Premio Lo Nuestro.

Los hermanos Alex y Camila Fernández no solo estarán en Premio Lo Nuestro como presentadores, sino también acompañaran a su padre, Alejandro Fernández, quien recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia .

PUBLICIDAD

Representando a Desiguales y El Gordo y la Flaca estarán Amara La Negra, Wendy Guevara, Lili Estefan y Raúl de Molina, mientras que por TUDN estarán Marie Claire Harp y Memo Schultz.

Majo Aguilar, Claudia Martín, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Emmanuel Palomares y otros famosos también se unirán a la gran fiesta como presentadores de las categorías.

¿Cómo ver la transmisión en vivo de Premio Lo Nuestro 2025?

La transmisión de Premio Lo Nuestro 2025 podrá verse en vivo a través de las señales de Univision, UNIMÁS y Galavisión a partir de las 7P/6C.

En ViX el programa previo Noche de Estrellas será gratuito, pero si no quieres perderte ni un solo detalle de la entrega de premios, necesitas una suscripción premium.

Por primera vez, también podrás ver entrevistas exclusivas y contenido adicional de Premio Lo Nuestro a través de un livestream en las redes de Univision y el Instagram de Premio Lo Nuestro, el cual iniciará a las 6:30 PM ET hasta las 11:00 PM ET.

Premio Lo Nuestro 2025: los conductores del live stream

El live stream tendrá una duración de cuatro horas y media desde las 6:30 pm ET hasta las 11:00 PM ET, iniciando con los primeros pasos de los famosos en la alfombra magenta y seguirá durante toda la noche con entrevistas exclusivas y acceso al backstage.

Lo podrás ver a través de las redes sociales de Univision en Youtube, Facebook, TikTok, Instagram y X, así como en el Instagram de Premio Lo Nuestro.



Wendy Guevara, la nueva integrante de Desiguales y Jomari Goyso serán los conductores del live stream y estarán acompañados por Santi y Laurita y Monse Medina.

PUBLICIDAD

Amara La Negra será una invitada que aportará todo su carisma a la transmisión, mientras que Yeri Mua y Carlos Alberto Fuentes serán Los Insiders, quienes buscarás las mejores exclusivas backstage de Premio Lo Nuestro.