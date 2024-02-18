TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2024: Shakira está nominada a Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Faltan unos días para que se celebre Premio Lo Nuestro y Shakira está nominada en cinco categorías. ¿Cuántas estatuillas se llevará a casa la colombiana? Descúbrelo este jueves 22 de febrero, a partir de las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX.

Univision picture
Por:Univision
Video Premio Lo Nuestro 2024: Olga Tañón recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia el jueves 22 de febrero

La edición 36 de Premio Lo Nuestro se prepara para reconocer a los géneros por, regional mexicano, tropical y urbano en sus 38 categorías de su lista de nominados, en la cual Shakira sobresale en cinco categorías.

Una de sus nominaciones es la de Artista Premio Lo Nuestro Del Año donde también se encuentran Bad Bunny, Camilo, Carin León, Feid, Grupo Frontera, Karol G, Maluma, Ozuna y Peso Pluma. Los éxitos y logros acumulados en el último año fueron los que la llevaron a sobresalir de esta forma.

Shakira y sus otras nominaciones a Premio Lo Nuestro 2024


La colombiana tiene cuatro nominaciones más este año. Una de ellas es la de Canción Del Año, donde sobresale por su colaboración con Bizarrap en el tema ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’.

Premio Lo Nuestro

En dicha categoría también están nominados los temas ‘Despecha’ de Rosalía; ‘Ambulancia’, de Camilo y Camila Cabello; ‘Ella Baila Sola’, de Eslabón Armado & Peso Pluma; ‘Lala’, de Myke Towers; ‘Me Enrd’, de Prince Royce; ‘Nunca y Pico’, de Yandel, Maluma & Eladio Carrión, ‘Sé Que Estás Con Él’, de Silvestre Dangond, Reik & Boza, ‘Un X100to’, de Grupo Frontera & Bad Bunny y ‘¿Y Qué Tal Si Funciona? De Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga.

Las otras categorías donde también está nominada son Artista Pop Femenina Del Año, Colaboración Del Año – Pop-Urbano y Canción Del Año – Pop-Urbano.

Premio Lo Nuestro 2024: Fecha, hora y cómo ver la transmisión en vivo


El Kaseya Center se prepara para recibir este jueves 22 de febrero a todos los invitados y artistas que este año actuarán.

Existen varias formas de ver todo lo que acontece antes y durante la celebración de la música latina. A partir de las 6P/5C tendremos la transmisión de la alfombra live por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y en la página oficial del evento.

A las 7P/6C las señales de Univision, Galavisión y ViX iniciarán la transmisión de Noche de Estrellas con todos los detalles de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y el análisis de moda. Recuerda que la plataforma ViX tendrá dos transmisiones, una para suscriptores y otra para no suscriptores. No hay pretexto para no estar al tanto de lo que sucede con esta gran celebración de la música latina.

Una hora después, 8P/7C, arrancará la premiación, con duración de tres horas, conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale y que tendrá un gran elenco de celebridades como presentadores de las categorías.

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas que cantarán en la fiesta


Grandes performances se preparan para esta celebración, muchos estrenos mundiales, homenajes, así como el debut de figuras en nuestro escenario.

Algunos de los artistas confirmados son Maluma, el artista más nominado de esta edición, Grupo Frontera y Arcángel, dupla que interpretará su reciente colaboración, al igual que Carin León y Kane Brown, quienes tendrán el estreno mundial de su sencillo ‘The One (Pero No Como Yo’, mientras que Anitta y Bad Gyal pondrán el ambiente con el tema ‘Bota Niña’.

Además, se reconocerá a grandes figuras: Ana Bárbara con el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, Don Omar como Ícono Global y Olga Tañón recibirá el Premio Lo Nuestro a la Excelencia. La agrupación Ilegales festejará sus 30 años de carrera artística en nuestro escenario.

