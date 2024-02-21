Premio Lo Nuestro 2024: Kenia Os está nominada a Artista Revelación Femenina

La mexicana Kenia Os es una de las jóvenes promesas de la música que está conquistando a todos gracias su frescura, por eso y por la calidad de sus composiciones está presente en Premio Lo Nuestro 2004 nominada a Artista Revelación Femenina.

En esta categoría compite con otras mujeres consagradas dentro del ambiente musical como son Aitana, Emilia, Gloria Trevi, Kany García, Laura Pausini, Rosalía, Shakira, Thalía y Tini.

La originaria de Mazatlán, México, también está nominada a Artista Pop Femenina del Año y a Cancón del Año-Pop gracias a ‘Mi salida contigo’ tema que grabó junto a Ha*Ash.

Cuándo son los Premio Lo Nuestro 2024, conductores y otras sorpresas

La edición número 36 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el próximo jueves 22 de febrero en el Miami-Dade Arena, en una ceremonia que será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

Este año la lista de nominados es encabezada por Maluma con 13 menciones y durante el evento se entregarán varios reconocimientos a figuras destacables de la música latina entre los que se encuentran: Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón.

No te pierdas ni un instante de la transmisión de Premio Lo Nuestro 2024 completamente en vivo a través de Univision el próximo jueves 22 de febrero, comenzando con el especial Noche de Estrellas a las 7P/6C y siguiendo con el gran evento a partir de las 8P/7C.

Recuerda que se hará una transmisión en todas las redes sociales de Univision y a través de ViX de todo lo que pasa en la alfombra magenta; iniciará a las 6P/5C y será conducida por Adamari López, Chiquinquirá Delgado, Karina Banda, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Estos son los artistas confirmados para actuar en Premio Lo Nuestro 2024:

La lista de artistas confirmados que actuarán es larga y ya se han anunciado los nombres de Chayanne, Ángela y Pepe Aguilar, Camilo, Evaluna, Gloria Trevi, Banda MS, Grupo Frontera, Natti Natasha, Wisin y Yandel, entre otras figuras.

