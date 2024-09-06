Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca, gran estreno esta noche por Univision

Video Pedro El Escamoso, más escamoso que nunca, llegará a Univision

Pedro El Escamoso regresó más escamoso que nunca. No te pierdas el estreno de sus nuevas aventuras esta noche a las 10P/9C por Univision.

Tras dos décadas de espera, los fans por fin conocerán lo que pasó en la vida de Pedro El Escamoso en todo este tiempo. La nueva temporada cuenta con la dirección de Juan Carlos Vásquez, Andrés Marroquín y Juan Carlos Villamizar, además del guion de Felipe Salamanca.

PUBLICIDAD

Pedro El Escamoso, más escamoso que nunca: ¿cuál es la trama de esta segunda temporada?

La trama de la segunda temporada nos sitúa 20 años después de la primera historia, con nuestro protagonista regresando a su tierra natal, para reencontrarse con su hijo.

Pedro El Escamoso, sorprendido por el éxito de Pedro Junior, inventará historias para ocultar sus propias luchas y de paso ganarse su lugar como padre. En medio de caos conocerá a Fernanda, una mujer exitosa con quien tiene de inmediato una conexión sincera y apasionada.

Pedro El Escamoso, más escamoso que nunca: ¿Quiénes son los actores y personajes principales?

Miguel Varoni está de vuelta para hacer de las suyas como Pedro Coral Tavera, mientras que Ana María Trujillo le dará vida a su nuevo amor, Fernanda Ríos.

Pedro Junior, el hijo del protagonista, será interpretado por Carlos Torres. Otros grandes actores y actrices en el elenco son: Sandra Reyes, Marcela Mar, Juan Carlos Arango, Álvaro Bayona y Andrea Guzmán.