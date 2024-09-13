TV SHOWS
Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca, dónde ver la nueva temporada en TV de Estados Unidos

Después de 20 años regresa Pedro El Escamoso a la televisión en una segunda temporada que cautivará al público hispano de Estados Unidos, todo a partir del 23 de septiembre.

La historia de este Pedro El Escamoso continúa a más de dos décadas del fin de su primera temporada ahora como Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca. Será a partir del miércoles 23 de septiembre cuando el público podrá ver qué pasa con este simpático personaje. No te pierdas esta trama de lunes a viernes a las 10P/9C por Univision.

El actor Miguel Varoni vuelve a dar vida a Pedro Coral Tavera, uno de los personajes más entrañables de su carrera, con el que conquistó a todo un país entero y trascendió fronteras. Además, estará acompañado en sus aventuras por un gran reparto.

Pedro El Escamoso 2: esta es la trama de la nueva temporada

La trama de la segunda temporada se centra en el regreso de Pedro Coral a Colombia, luego de más de 20 años de ausencia en los que decidió irse para olvidar el amor de la Dra. Paula.

Las aventuras no se harán esperar; el amor volverá a tocar a su puerta, ahora con Fernanda Ríos, y se reencontrará con su hijo Pedro Junior, de quien ha estado alejado y sin saber mucho de su vida.

La gran sorpresa es que la mujer en la que Pedro centrará sus ojos es nada más y nada menos que la jefa y futura suegra de su hijo. Fernanda es la mamá de Mariana, la novia de Pedro Junior, por lo que el amor de Pedro y Fernanda enfrentará el rechazo de sus hijos.

Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca, reparto de la telenovela


Como ya mencionamos, Miguel Varoni regresa a este personaje divertido, mujeriego, ocurrente y con un gran corazón. Estará acompañado de grandes actores entre los que se encuentran Carlos Torres, quien dará vida a Pedro Junior, el hijo del que se ha mantenido alejado y con el que tendrá la oportunidad de establecer un vínculo.

La actriz Ana María Trujillo es Fernanda Ríos, una profesionista exitosa dedicada a su hija Mariana, que será flechada por Pedro Coral Tavera. Melanie Dell Olmo interpreta a Mariana, novia de Pedro Junior y joven con personalidad turbulenta.

Sandra Reyes regresa como la Dra. Paula, Juan Carlos Arango es Enrique Bueno y Álvaro Bayona es Pastor Fernando, otro de los grandes amigos de Pedro.

Disfruta y diviértete con Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca, de lunes a viernes a las 10P/9C por Univision.

