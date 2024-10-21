Revive el gran final de Pedro El Escamoso: Más Escamoso Que Nunca

Bajo la interpretación artística de Miguel Varoni, Pedro El Escamoso se apoderó de la pantalla con la nueva temporada como mejor sabe hacerlo: con alegría, humor y un sinfín de problemas ocasionados por su alma enamoradiza. A continuación te contamos lo que pasó en el capítulo final de Pedro El Escamoso: Más Escamoso Que Nunca.

Mira también: Pedro rompe en llanto por la dolorosa muerte de Paula

PUBLICIDAD

¿Pedro y Fernanda lograron salvar su amor en Pedro El Escamoso: Más Escamoso Que Nunca?



Determinada a hacerle la vida imposible a su mamá por el romance que inició con Pedro, Mariana logró que el galán se sacrificara y optara por abandonar la empresa a la que le había dado su sello. Pero eso no fue todo, Pedro también prefirió decirle adiós a su amor que causar más conflictos.

Video Pedro y Fernanda se besan por primera vez



Triste por la situación el antiguo mensajero no se daría por vencido y se jugaría una última carta para estar con su gran amor. Pedro citó a Mariana para tratarla de convencer de la oportunidad que la vida les estaba dando a él y a su mamá, pero sus palabras fueron inútiles. La villana volvió a negarse a verlos como pareja.

Cuando Pedro parecía vencido y resignado a vivir lejos de Fernanda, ella lo sorprendió en medio de la boda de Lucero. La "doctora", como él siempre la llamó, se sentó juntó a él para alegrar su corazón. Con unas botas similares a las del galán, Fernanda y él se besaron con toda la fuerza de su amor, mientras los presentes en el enlace los veían con ternura.

¿Qué paso con Mariana en Pedro El Escamoso: Más Escamoso Que Nunca?



Desaparecida misteriosamente luego de una noche de fiesta, Mariana desató las alarmas en su familia y en la empresa. Tanto Fernanda, su papá, Pedro Junior y todos sus compañeros buscaron por cielo más y tierra algún indicio sobre su paradero. Sin embargo, no había rastros de ella.

Aunque todo parecía una desgracia inminente la verdad sería otra. La villana acordó esconderse en la casa de Pipe para fingir una desaparición y provocar angustia en todo su círculo cercano y así comprobar que su presencia es vital.

Video Mariana desaparece misteriosamente



Pero sus planes se vivieron abajo gracias a Pedro, quien intuía dónde se encontraba. Con su sospecha se presentó a las afueras de la casa de Pipe y encaró a la villana para ponerle un alto a su falsa desaparición.

PUBLICIDAD

El embarazo de Mariana en Pedro El Escamoso: Más Escamoso Que Nunca



Cuando la relación de Mariana y Pedro Junior había llegado a su fin al salir a la luz la infidelidad de la villana, todo dio un vuelco. El ingeniero ya estaba enfocado en una nueva relación con Lucy, pero una noticia lo dejaría con la boca abierta.

Video Mariana le revela a Pedro Junior que está embarazada



Mariana les reveló a ambos que estaba embarazada. Pedro Junior le aclaró que no volverían a estar juntos y mucho menos que se casarían.

Más tarde trató de chantajearlo para que volviera a su lado y se olvidara de Lucy. A cambio de casarse le ofreció dejar ser felices a Fernanda y su padre. La decisión del ingeniero sería contundente: no se dejaría extorsionar y dejó a su exnovia con la oferta en la mano.

¿Pipe pagó su crimen en Pedro El Escamoso: Más Escamoso Que Nunca?



Seguro de que era intocable, la justicia finalmente le llegó a Pipe luego de ser el responsable del robo de un proyecto en la empresa de Fernanda y tras su fallido intento de culpar a Pedro y su hijo.