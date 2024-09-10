TV SHOWS
pedro el escamoso
Pedro el escamoso: más escamoso que nunca

Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca, Miguel Varoni vuelve a dar vida a este personaje

Prepárate porque la pantalla se llenará de alegría con la llegada de Pedro Coral Tavera, interpretado por Miguel Varoni, este miércoles 18 de septiembre a las 10P/9C por Univision.

Univision picture
Por:Univision

Sin lugar a duda, Pedro El Escamoso es uno de los personajes que más satisfacciones ha dado a Miguel Varoni. Salió a la luz en 2001 y ahora, más de 20 años después, el actor se vuelve a meter en la piel de este simpático hombre que estrena casa en Univision.

El colombiano Miguel Varoni es el responsable de que Pedro Coral Tavera esté de vuelta en la pantalla. El público le echó de menos al hombre simpático, dicharachero y mujeriego que de inmediato ganó popularidad en Colombia y trascendió fronteras.

El actor de 59 años está más que listo para volver a dar vida a Pedro El Escamoso y meterse en uno que otro problema con sus ocurrencias. Para nadie es un secreto que Pedro tiene un lugar reservado en su corazón, por eso su regreso está lleno de sentimentalismo y nostalgia.

Pedro el Escamoso

Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca, ¿cuándo y a qué hora ver?


Prepárate para ver el estreno de Pedro El Escamoso en su segunda temporada por la cadena Univision. La cita es el miércoles 18 de septiembre a las 10P/9C.

Su transmisión será de lunes a viernes por dicha señal y en ese horario. Esta temporada está integrada por 23 capítulos bajo la dirección de Juan Carlos Villamizar, Andrés Marroquín y Juan Carlos Vásquez.

Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca, de qué va la segunda temporada


Luego de más de 20 años de haber dejado Colombia y después de haber olvidado a la Dra. Paula (Sandra Reyes), Pedro regresa a su país y nuevamente surgirán las aventuras, pues el tiempo no ha pasado en balde.

Pedro se reencontrará con su hijo Pedro Junior (Carlos Torres), un hombre exitoso y enamorado de su novia Mariana Ríos (Melanie Dell’ Olmo). Por coincidencias de la vida, Pedro El Escamoso conocerá a Fernanda Ríos (Ana María Trujillo), la jefa y futura suegra de su hijo, y quedará enamorado de ella.

Será así que volverá a ilusionarse y creer en el amor, aunque no faltarán las mentiras y contratiempos.

Disfruta de Pedro El Escamoso: más escamoso que nunca, a partir del miércoles 18 de septiembre a las 10P/9C por Univision.

