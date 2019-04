Adrián Uribe le roba un beso a Estefanía Ahumada

“Todos tenemos diferentes técnicas de ligues, has ligado en la secundaria, en la primaria, en la prepa. El ligue ha cambiado en mis tiempos a los tiempos de ahora, ya no es lo mismo. Antes era uno más así, ¡ay la rosa! y era uno más tierno y les decías cosas bonitas como ‘quisiera ser una lágrima tuya para nacer en tus ojos, vivir en tus mejillas y morir en tu boca’”, afirmó entre risas.

“Lo hice en la primaria. Le decía a la chava que me gustaba: Te apuesto 20 pesos a que te doy un beso en la boca sin tocarte los labios. ¿Puedo…? Lo voy a hacer con ella…” refiriéndose a la actriz que entre risas aceptó hacer la prueba. El comediante no dudó en poner en acción su plan y besó rápidamente a Estefanía. Las risas no faltaron y entre bromas evidenciaron que Adrián le debía $20 pesos.