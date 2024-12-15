Navidad por Nuestros Niños supera su meta de captar padrinos para el TeletonUSA
Durante ocho horas de transmisión se realizó este especial dedicado a recaudar padrinos y madrinas que apoyen mensualmente, durante un año, a que un niño con discapacidad reciba sus terapias en el TeletonUSA.
Gracias al apoyo del público, la madrugada del domingo 15 de diciembre se logró llegar a la meta que el TeletonUSA se había fijado con el especial de Navidad por Nuestros Niños. El objetivo era recaudar 1,500 padrinos y madrinos lo cual se superó, ya que tras ocho horas de transmisión de costa a costa se sumaron 1,524.
Navidad por Nuestros Niños fue en programa lleno de emotividad, alegría y música, pero también de diversión, gracias al Rally Padrinotón, donde los equipos de los shows Despierta América, El Gordo y La Flaca, Uforia, Siéntese Quien Pueda con Desiguales y UNIMÁS, participaron en simpáticos retos de canto, baile y destreza y captaron a padrinos y madrinas.
La conducción estuvo a cargo de Alejandra Espinoza, Raúl González, Chiqui Delgado, Karla Martínez y diversas personalidades de Univision, quienes se encargaron de transmitir mensajes sobre el destino que tendrá el dinero que cada mes aporte cada padrino y madrina.
Cada padrino y madrino aportará 25 dólares mensuales durante un año, con lo cual se garantiza que los niños del TeletonUSA reciban sus terapias, mejoren su calidad de vida y la de sus familias, gracias a la rehabilitación que les otorga el CRIT de San Antonio, Texas.
Navidad por Nuestros Niños: el equipo Uforia captó la mayor cantidad de padrinos
Navidad por Nuestros Niños se transmitió simultáneamente de costa a costa por Univision, Galavisión y ViX.
El equipo que más padrinos y madrinas captó fue el de Uforia, ya que luego de ocho horas de programa sumó un total de 409. El equipo de UNIMÁS recabó 315, Despierta América 300, El Gordo y La Flaca 255 y Siéntese Quien Pueda con Desiguales se quedaron con 145.
En cuanto al desempeño de los equipos durante todo el Rally Padrinotón, todos tuvieron una destacada participación, provocando las risas de todo el público. Durante la última batalla, los jueces decidieron que el ganador era Despierta América con sus integrantes Francisca, Jomari Goyso y Jessica Rodriguez.