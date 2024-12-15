Navidad por Nuestros Niños supera su meta de captar padrinos para el TeletonUSA

Video El especial Navidad Por Nuestros Niños superó su objetivo de captar padrinos y madrinas

Gracias al apoyo del público, la madrugada del domingo 15 de diciembre se logró llegar a la meta que el TeletonUSA se había fijado con el especial de Navidad por Nuestros Niños. El objetivo era recaudar 1,500 padrinos y madrinos lo cual se superó, ya que tras ocho horas de transmisión de costa a costa se sumaron 1,524.

Navidad por Nuestros Niños fue en programa lleno de emotividad, alegría y música, pero también de diversión, gracias al Rally Padrinotón, donde los equipos de los shows Despierta América, El Gordo y La Flaca, Uforia, Siéntese Quien Pueda con Desiguales y UNIMÁS, participaron en simpáticos retos de canto, baile y destreza y captaron a padrinos y madrinas.

La conducción estuvo a cargo de Alejandra Espinoza, Raúl González, Chiqui Delgado, Karla Martínez y diversas personalidades de Univision, quienes se encargaron de transmitir mensajes sobre el destino que tendrá el dinero que cada mes aporte cada padrino y madrina.

Cada padrino y madrino aportará 25 dólares mensuales durante un año, con lo cual se garantiza que los niños del TeletonUSA reciban sus terapias, mejoren su calidad de vida y la de sus familias, gracias a la rehabilitación que les otorga el CRIT de San Antonio, Texas.

Navidad por Nuestros Niños: el equipo Uforia captó la mayor cantidad de padrinos



Navidad por Nuestros Niños se transmitió simultáneamente de costa a costa por Univision, Galavisión y ViX.

El equipo que más padrinos y madrinas captó fue el de Uforia, ya que luego de ocho horas de programa sumó un total de 409. El equipo de UNIMÁS recabó 315, Despierta América 300, El Gordo y La Flaca 255 y Siéntese Quien Pueda con Desiguales se quedaron con 145.