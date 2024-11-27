Este sábado es Navidad por Nuestros Niños, el programa para sumar más padrinos al TeletonUSA

Video Disfruta este 14 de diciembre de Navidad por Nuestros Niños de TeletonUSA

Prepárate para disfrutar este sábado 14 de diciembre por Univision, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C y hasta las 3A/2C, de la transmisión en vivo costa a costa de Navidad por Nuestros Niños, un programa a beneficio de la Fundación TeletonUSA con el cual se busca sumar a más personas como Padrinos TeletonUSA.

A través de segmentos dedicados a conocer las conmovedoras historias de niños y niñas con discapacidad y sus familias, un programa especial de ¿Quién Es La Máscara? y un divertido Rally Padrinotón, pasarás una tarde muy entretenida al mismo tiempo que apoyas al TeletonUSA en su objetivo de captar 1,500 padrinos.

¿Quiénes serán los conductores de Navidad por Nuestros Niños?



La conducción estará a cargo de figuras como Alejandra Espinoza, Raúl González, Karla Martínez, Chiqui Delgado, Rafa Aranedas, por mencionar algunos, quienes a lo largo de ocho horas de transmisión invitarán al público a unirse a esta noble causa de ayudar a que más niños y niñas con discapacidad reciban sus terapias en el CRIT de San Antonio, Texas.

No te pierdas de la participación musical de Joss Favela y de otros invitados en el estudio.

Diviértete con el Rally Padrinotón de Navidad por Nuestros Niños



Como parte de la dinámica de Navidad por Nuestros Niños se realizará el Rally Padrinotón que, como su nombre lo dice, buscará captar a más padrinos y madrinas, mientras sus artistas invitados realizan juegos que pondrán a prueba su talento y sus habilidades físicas.

Seis equipos integrados por personalidades de Despierta América, El Gordo y La Flaca, Desiguales, Siéntese Quien Pueda, ente otros, participarán en el Rally Padrinotón y sus divertidos retos, pero también tendrán que recaudar a padrinos y madrinas. El equipo que sume a más personas será el ganador.

Competencias como ‘los renos felices’, ‘los santas revoltosos’, concursos de bailes y la tradicional ‘lip sync battle’ donde un miembro de cada equipo tendrá que imitar a un cantante famoso, serán parte de los divertidos segmentos.

Recuerda que además contaremos con un programa especial de ¿Quién Es La Máscara?, conducido por Omar Chaparro, en el que con la ya conocida dinámica de adivinar pistas para descubrir a las celebridades detrás de sus personajes, se invitará al público para ser parte del Padrinotón.

Navidad por Nuestros Niños sumará a más padrinos y madrinas al TeletonUSA



El gran objetivo de esta causa es contar con más padrinos y madrinas apoyando mensualmente con una cantidad económica a un niño o niña con discapacidad.

Para ello se contará con la banca telefónica donde celebridades y talento Univision estarán a cargo de las líneas telefónicas y contestarán las llamadas del público interesado en ser parte del Padrinotón.

A través de una pantalla digital se mostrará el número de padrinos y madrinas que se vayan agregando y cómo esto contribuye al objetivo final del programa que concluirá la madrugada del domingo 15 de diciembre.

