Navidad por Nuestros Niños: ¿de qué trata el especial del TeletonUSA?

Video Disfruta este 14 de diciembre de Navidad por Nuestros Niños de TeletonUSA

Las niñas y los niños con discapacidad necesitan de tu ayuda y sumar más madrinas y padrinos que garanticen que cada mes tendrán sus terapias. Ello se logra gracias al Padrinotón, el cual este año se realizará dentro del evento Navidad por Nuestros Niños que se realizará el sábado 14 de diciembre a partir de las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX.

En dicho especial seremos testigos de cómo más personas se suman como madrinas y padrinos, acompañado de segmentos de diversión y entretenimiento para el público en el que talento de Univision pondrá a prueba su talento y sus habilidades físicas.

PUBLICIDAD

El Rally Padrinotón será un segmento divertido en el que participarán seis equipos integrados por personalidades de Despierta América, El Gordo y La Flaca, Desiguales, Siéntese Quien Pueda, entre otros, quienes serán parte de divertidos retos. También se contará con un especial de ¿Quién Es La Máscara?

¿Cómo ver Navidad por Nuestros Niños, el especial de TeletonUSA?



Dicho especial será transmitido este sábado 14 de diciembre a partir de las 7P/6C y hasta las 3A/2A por las señales de Univision y Galavisión.

La plataforma de streaming ViX tendrá la transmisión gratis e íntegra de este evento el que veremos cómo el público se suma a esta noble causa.

Serán ocho horas de transmisión en vivo donde conoceremos más de la causa de la fundación TeletonUSA, nos conmoveremos con los casos de niños y niñas que han enfrentado la discapacidad, y reiremos gracias a las dinámicas que se han preparado.

Navidad por Nuestros Niños: conductores del especial para apoyar al Padrinotón