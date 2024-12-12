Navidad por Nuestros Niños: ¿quiénes serán los conductores del especial del TeletonUSA?

Video Disfruta este 14 de diciembre de Navidad por Nuestros Niños de TeletonUSA

Este sábado 14 de diciembre te esperamos en el especial Navidad por Nuestros Niños del TeletonUSA, el cual se transmitirá en vivo de costa a costa por Univision, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C y hasta las 3A/2C.

Personalidades como Alejandra Espinoza, Raúl González, Karla Martínez, Borja Voces, Chiqui Delgado, Rafa Araneda y Carolina Sarassa estarán a cargo de la conducción de Navidad por Nuestros Niños, así como de presentar al elenco musical y momentos de inspiración, a lo largo de ocho horas de transmisión.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el objetivo de Navidad por Nuestros Niños?



Este especial además de llevar entretenimiento a las familias hispanas, tiene la misión de recaudar fondos para la rehabilitación de niños con discapacidad en el CRIT del TeletonUSA.

Lo anterior lo hará sumando madrinas y padrinos a la causa y comprometiéndose a apoyar mensualmente a que un niño con discapacidad tenga sus terapias.

Navidad por Nuestros Niños: dinámicas y diversión en el especial del TeletonUSA



Uno de los segmentos de Navidad por Nuestros Niños es el Rally Padrinotón, en el cual participarán los equipos de cinco programas de Univision como Despierta América y El Gordo y La Flaca. Cada uno participará en divertidos retos y además de eso tendrán que invitar al público a sumarse a la causa como padrino o madrina. El equipo que recaude a más personas será el ganador.

Además de los números musicales se transmitirá una edición especial de ¿Quién Es La Máscara?, para la diversión del público, pero con la misión de sumar cada minuto a más y más padrinos y madrinas.