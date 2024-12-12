TV SHOWS
TV SHOWS
Navidad por nuestros niňos Teleton

Navidad por Nuestros Niños: ¿quiénes serán los conductores del especial del TeletonUSA?

Alejandra Espinoza, Karla Martínez, Chiqui Delgado, entre otros, estarán a cargo de la conducción de Navidad por Nuestros Niños, el especial del TeletonUSA que se transmitirá en vivo este sábado 14 de diciembre a las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision picture
Por:Univision
Video Disfruta este 14 de diciembre de Navidad por Nuestros Niños de TeletonUSA

Este sábado 14 de diciembre te esperamos en el especial Navidad por Nuestros Niños del TeletonUSA, el cual se transmitirá en vivo de costa a costa por Univision, Galavisión y ViX, a partir de las 7P/6C y hasta las 3A/2C.

Personalidades como Alejandra Espinoza, Raúl González, Karla Martínez, Borja Voces, Chiqui Delgado, Rafa Araneda y Carolina Sarassa estarán a cargo de la conducción de Navidad por Nuestros Niños, así como de presentar al elenco musical y momentos de inspiración, a lo largo de ocho horas de transmisión.

PUBLICIDAD

Más sobre Navidad por nuestros niňos Teleton

Navidad por Nuestros Niños supera su meta de captar padrinos para el TeletonUSA
2 mins

Navidad por Nuestros Niños supera su meta de captar padrinos para el TeletonUSA

Shows
Navidad por Nuestros Niños: ¿de qué trata el especial del TeletonUSA?
2 mins

Navidad por Nuestros Niños: ¿de qué trata el especial del TeletonUSA?

Shows
Este sábado es Navidad por Nuestros Niños, el programa para sumar más padrinos al TeletonUSA
3 mins

Este sábado es Navidad por Nuestros Niños, el programa para sumar más padrinos al TeletonUSA

Shows

¿Cuál es el objetivo de Navidad por Nuestros Niños?


Este especial además de llevar entretenimiento a las familias hispanas, tiene la misión de recaudar fondos para la rehabilitación de niños con discapacidad en el CRIT del TeletonUSA.

Lo anterior lo hará sumando madrinas y padrinos a la causa y comprometiéndose a apoyar mensualmente a que un niño con discapacidad tenga sus terapias.

Navidad por Nuestros Niños: dinámicas y diversión en el especial del TeletonUSA


Uno de los segmentos de Navidad por Nuestros Niños es el Rally Padrinotón, en el cual participarán los equipos de cinco programas de Univision como Despierta América y El Gordo y La Flaca. Cada uno participará en divertidos retos y además de eso tendrán que invitar al público a sumarse a la causa como padrino o madrina. El equipo que recaude a más personas será el ganador.

Además de los números musicales se transmitirá una edición especial de ¿Quién Es La Máscara?, para la diversión del público, pero con la misión de sumar cada minuto a más y más padrinos y madrinas.

Súmate a la causa del TeletonUSA con el especial Navidad por Nuestros Niños el sábado 14 de diciembre a las 7P/6C en vivo de costa a costa por Univision, Galavisión y ViX.

Relacionados:
Navidad por nuestros niňos TeletonKarla MartínezAlejandra EspinozaChiquinquirá Delgado

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD