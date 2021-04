El llanto y la alegría hicieron de esta una de las semifinales más emotivas de Mira Quién Baila

Entre lágrimas, alegría y mucho baile, así vivimos la semifinal de Mira Quién Baila Univision All Stars en la cual tuvimos como eliminada a Lindsay Casinelli, del equipo República Deportiva, quien no se fue con las manos vacías, ya que logró un cheque de 5,000 dólares para apoyar a la fundación United We Dream, dedicada a apoyar a jóvenes inmigrantes en Estados Unidos.