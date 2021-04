La emotividad, la alegría y la fuerza hicieron de Mira Quién Baila Univision All Stars un show único

Gala 1

El 14 de marzo se abrió la pista de Mira Quién Baila tras más de un año de espera. Después de un espectacular número de apertura con el tema ‘I Belive That We Will Win’, de Pitbull, presentado por el talento de los programas de Univision que fueron invitados a sumarse a la novena temporada, comenzó una ronda de duelos. La primera aparición en el escenario estuvo a cargo de Chef Yisus, de Despierta América, y Tony Dandrades, de Primer Impacto, quienes bailaron al ritmo de salsa.