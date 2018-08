La diferencia entre Irina Baeva y otros lesionados en la historia de Mira Quién Baila

El debate se niega a morir: la actriz rusa Irina Baeva no quiso bailar en la tercera gala de Mira Quién Baila , alegando que tiene una lesión en la costillas que le impide moverse, lo que desató una marejada de reacciones, sobre todo en las redes sociales, entre q uienes la apoyan y otros que entienden que está exagerando pues han visto a otros participantes lesionados darlo todo en la pista.

Cierto es que esta no es la primera vez que un concursante sufre una lesión en la historia de esta competencia de baile que, desde su primera serie el 2010, debutó con dramático accidente. En ese entonces, uno de los favoritos para ganar, el cantautor Jon Secada , brillaba bailando un cha cha chá, cuando dejó a caer a su bailarina y él cayó también.

En esa misma edición del programa le tocó a Jackie Guerrido y Niurka Marcos , decidir si seguían bailando -o no- después de lastimarse. La vedette cubana se lastimó en uno de los bailes la rodilla, pero no se echó para atrás y decidió bailar en la gala con una rodillera bordada con lentejuelas un tango fabuloso.

El baile no le salió tan bien a la Guerrido, por lo que fue sentenciada y, como el dolor de espalda era muy fuerte, no pudo bailar el segundo número así es que fue sentenciada a eliminación. Pero los jueces aplaudieron su dedicación y el público la salvó .

A pesar de los pesares, Chabán se presentó al programa y bailó el tema 'Footlose' . "Decidí bailar porque soy un ser humano de retos. No podía defraudarlos. No hay dolor que pare al Team Chabán", declararía después.

Por esos días su compañera Priscila Angel tomó una actitud casi heroica. Fiel defensora de que lo que más que cuenta es el show, se presentó a bailar aún cuando se había fracturado el cuello . “Lo que no quería”, diría después, “era hacer un show que no venía al caso”.

Lesión sometida al polígrafo

Entre los lastimados que optaron por no bailar estuvo Fernando Arau. En el 2012 el ex presentador de Despierta América se negó a bailar no una, sino dos veces, aduciendo una lesión en la rodilla. Ante las dudas, la producción l o sometió a un detector de mentiras, convirtiéndose en el primer (y único) concursante de este programa que se ha enfrentado al polígrafo… ¡Y lo falló!