No solo fue la costilla: Irina Baeva revela su verdadero desencanto con Mira Quién Baila

Sonriente y calmada, Irina Baeva recordó que cuando le ofrecieron participar en MIra Quién Baila no lo pensó dos veces. Aceptó porque desde pequeña ha bailado y pensó que estaría en un programa como 'Dancing With the Stars', cuya versión rusa no se perdía. "Yo decía 'wao, qué padre, quiero hacer eso'. Porque aparte te enseñan a bailar. Entonces, yo dije 'está increíble, me encanta'". Su desilusión, aceptó, se dio tan pronto se integró al programa y constató que e n vez de un show de baile, se trataba de un 'reality'.