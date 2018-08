Greeicy Rendón y Mike Bahía, su historia de amor enfrenta la amenaza de una separación

La historia de amor entre Greeicy Rendón y Mike Bahía nació de manera natural, hace más de seis años en su natal Colombia. Su romance no fue planeado, ni forzado. Ambos describen que fue pura química: “Lo que tenía que suceder sucedió y todo ha sido realmente maravilloso”.

Ahora, la pareja de enamorados son rivales en Mira Quién Baila, donde este domingo él enfrenta la posibilidad de ser eliminado, pues en la gala pasada quedó sentenciado junto a su compatriota, la actriz Sara Corrales. Es el público el que con sus votos decidirá si Bahía permanece o no en la competencia, junto a su amada Greeicy Rendón o si la pareja se separará, al menos en este reto.

En cuanto a las bases de esta relación, Greeicy Rendón es quien ha sido más prolífica con los detalles. En entrevistas previas ha confesado que fue ella quien tomó la iniciativa, luego de que una amiga en común los presentó en un bar.

“Mi amiga nos presentó y ni hablamos ni nada, pero yo me quedé con él todo el tiempo en la cabeza. Solo compartimos un comentario sobre la estatura y nada más. Al despedirnos, le planté un beso en la mejilla cerca de los labios, para que él lo sintiera”, admitió.



Luego de ese encuentro y al darse cuenta de que pasaba el tiempo y no sabía nada de Mike Bahía, Greeicy lo comenzó a buscar vía WhatsApp y aunque él veía los mensajes no le respondía, algo que intrigó más a la artista y por lo mismo no paró hasta que le contestó.

“Yo fui quien le caí; él no me paraba bola. Yo le escribí y me contestó a los dos días, preguntando: '¿quién eres?'", relató Greeicy Rendón en un programa de tele de Argentina.

A partir de ese momento surgió una amistad entre ambos y se dieron cuenta que coincidían en muchas cosas, sobre todo en su gusto por la música, la composición y los videos. “Un día que por fin aceptó que nos viéramos, la pasamos muy bien y hasta me pidió que hiciéramos un juego, cerrar los ojos cada vez que dijera 'ya' en medio de la conversación, quien no lo hiciera perdía el juego. Y el castigo era un besito, primero fueron besitos en la mejilla, pero después fueron besitos más sabrosos”, contó la joven artista.

Esos besos siguieron en el auto de Mike, donde se encontraronal salir del lugar. “Nos la pasamos increíble esa noche, yo ya estaba montada en mi carro, cuando Mike me pidió que me subiera al suyo para que escuchara una canción que hablaba como de una profecía de que te conozco desde antes y no sé qué y ahí nos volvimos a besar. Empezaron los besos, más y más y más, estábamos bien entrados cuando escuchamos que nos tocan el vidrio, era el vigilante que nos pedía que circuláramos porque no dejábamos salir a los autos que venían atrás”, narró entre risas.

Por su parte, Mike Bahía quien es más reservado, al hablar de su amada ha confesado que ella es lo mejor que le ha pasado en la vida: “Ella (Greeicy) no solo ha sido mi amuleto de la buena suerte, ha sido mi mejor amiga y mi estilo de vida más bonito, no hay nada más hermoso que estar a su lado”.