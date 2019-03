David Zepeda y Kimberly Dos Ramos llegan a Me Caigo De Risa

Pero no todo es diversión, en este show volveremos a ver a Mela dejándose llevar por el romanticismo y notaremos que no se querrá separar ni por un segundo de David, el guapo actor, por su parte, le responderá con abrazos, uno que otro besito y siempre una gran sonrisa. Ah, pero esta no será la única parejita coqueta, ahora le tocó a Faisy perder el corazón (y un poco su sentido de la justicia) al estar sobre el mismo escenario que Kimberly. Nunca habíamos visto tanto amor en Me caigo de risa como lo veremos este domingo.