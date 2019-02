Carlitos 'El Productor', ocurrencias a gran escala

Su nombre real es Juan Espinosa, es cubano, tiene 30 años, mide un metro 26 cm y vive con acromioplastia, una condición que no le permitió crecer después de los 10 años; de hecho, los doctores le habían dicho que no pasaría de los 12 años. Sin embargo, Carlitos es ahora un ejemplo de superación, que ha llegado hasta donde está también gracias a su madre quien alguna vez le dijo: “Nunca digas que no puedes hacer esto”.