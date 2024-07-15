Marea de Pasiones: una trampa de Zaid marcó el amor de Luisa y Marcelo en el gran estreno

Encabezada por Oka Giner y Matías Novoa y con la actuación antagónica de Alejandro de la Madrid, la telenovela inició con un capítulo donde el drama y el amor se entretejieron. Descubre los pormenores del gran estreno de Marea de Pasiones y síguela de lunes a viernes a las 9P/ 8C por Univision.

El amor de Luisa y Marcelo en Marea de Pasiones



Ecologista y luchador junto a varios pobladores contra la construcción de un desarrollo turístico, Marcelo (Matías Novoa) mantenía un valiente romance con Luisa (Oka Giner), joven integrante de una acaudalada familia.

Para mala suerte de ambos, él mantenía una férrea lucha contra el padre de Luisa, pues rechazaba que sus negocios afectaran la vida de la población. A pesar del obstáculo, la pareja no perdía la esperanza de ser aceptada.



Prontamente su amor se adentraría en un túnel repleto de intrigas, trampas y traiciones que dañarían su relación profundamente.

Una familia ambiciosa en Marea de Pasiones



Como patriarca de los Grajales, Alejandro (Saúl Lisazo) sostenía turbios negocios dentro del casino dispuesto en su fastuoso hotel. Su esposa Leonor, sus hijos Tiago y Ana, y la familia de su hermana Isela disfrutaban de las jugosas ganancias.

Para festejar el éxito acordaron realizar un viaje a Colombia que Luisa pensó aprovechar para limar las asperezas que todos tenían con Marcelo, quien pese a su negativa terminó por aceptar.

Parte fundamental de los buenos pasos de Alejandro era Zaid, mano derecha del empresario y quien se decía el mejor amigo de Marcelo. No obstante, bajo el rostro de amabilidad y comprensión se escondía la ambición y el rencor.

La doble cara de Zaid en Marea de Pasiones



Ambicioso, cruel y traicionero, así es Zaid (Alejandro de la Madrid), el hombre detrás del éxito de los Grajales y quien se decía mejor amigo de Marcelo. Su mirada está llena de oscuridad, y sus actos son la prueba perfecta de su ruindad.

Él envidiaba el amor que el ecologista vivía con Luisa, y aunque fingía apoyarlos, haría todo lo necesario para separarlos. Frente a ellos celebraba el romance, pero a sus espaldas repudiaba el sentimiento y esperaba el momento exacto para darle una estocada a su relación.

Además, ambicionaba la riqueza entera de los Grajales. Para quedarse con una buena suma del dinero aprovechó el viaje a Colombia para que sus hombres dieran un golpe contundente. Para su mala suerte, el robo terminó en un caos y pronto su codicia llegaría a oídos de su jefe.

La muerte del papá de Luisa en Marea de Pasiones



Con un plan macabro, Zaid le tendió una trampa a Marcelo haciéndole creer que Alejandro deseaba hablar con él para terminar con su rivalidad. Creyendo en las palabras de su amigo, el ecologista llegó a la cita sin imaginar que un comando de hombres lo secuestraría.



Aunque trató de defenderse, Marcelo terminó seriamente golpeado y en poder de un grupo guerrillero de la zona.

Minutos después, el propio Alejandro se enteraría de que su protegido se había atrevido a robarle mientras el villano era alertado sobre su fechoría descubierta. Sabiéndose atrapado, Zaid no se tocó el corazón y aventó a su jefe desde un balcón para acabar con su vida.

Ya en el suelo y viéndolo vivo lo asfixió sin clemencia. Luisa llegaría instantes después para percatarse de la tragedia y tratar de auxiliar a su padre. Lamentablemente no pudo hacer nada y rompió en llanto mientras Zaid le aseguraba que él vio cómo Marcelo asesinaba a su papá.

Por su parte, Marcelo trataba de escapar de sus captores sin éxito y sin imaginar que ahora era responsabilizado de la muerte del papá de Luisa.