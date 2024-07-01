Alejandro de la Madrid es Zaid Espino en Marea de Pasiones
Marea de Pasiones, es la nueva telenovela que se estrenará por Univision el 15 de julio a las 9P / 9C. El melodrama estará protagonizado por Oka Giner, Matías Novoa y Alejandro de la Madrid.
Alejandro de la Madrid regresa a pantalla chica, ahora como villano en Marea de Pasiones, una telenovela de TelevisaUnivision creada por Caludia Velazco y producida por Giselle González.
El actor será encargado de darle vida a Zaid, un hombre despiadado que hará todo lo posible por dinero y poder.
Zaid Espino: el personaje de Alejandro de la Madrid en Marea de Pasiones
Es el “mejor amigo” de Marcelo. Es el hombre de confianza y cómplice de Alejandro Grajales en un casino ilegal. Detrás de su máscara de lealtad se esconde un ser ambicioso.
Huérfano desde pequeño, siempre se sintió inferior, aunque Alejandro lo trató como a un hijo por lo que logró ganarse la confianza del rico empresario y la usa a su favor. La oportunidad de eliminar a Marcelo y acercarse a Luisa llegó durante un viaje a la Amazonia Colombiana; primero lo culpa del asesinato de Alejandro Grajales y luego lo entrega a una guerrilla. Zaid cree que el fin justifica los medios y su obsesión por Luisa lo lleva a fungir como padre de Natalia.
Alejandro de la Madrid y su paso por las telenovelas
Alejandro de la Madrid es un actor mexicano con más de 27 años de carrera actoral en teatro, cine y televisión. participó en producciones como Tú y yo, Soñadoras, Locura de amor, Carita de ángel, Amigas y rivales, Palabra de mujer, Un gancho al corazón y El Hotel de los Secretos.
Su versatilidad y talento lo han llevado a destacar tanto en la pantalla chica como en el cine y el teatro.
De qué trata Marea de Pasiones
Luisa y Marcelo planean casarse, pero todo cambia cuando Alejandro, el padre de Luisa y dueño de una cadena de hoteles, es asesinado. La rivalidad entre Marcelo y Alejandro, debido a las prácticas ambientales del empresario, se intensifica. Detrás del asesinato está Zaid, el supuesto mejor amigo de Marcelo y protegido de Alejandro, impulsado por su ambición y amor secreto por Luisa. Zaid culpa a Marcelo y organiza su secuestro.
Luisa, creyendo en la culpabilidad de Marcelo, descubre que está embarazada y acepta casarse con Zaid para proteger a su hijo. Siete años después, Zaid y Luisa dirigen la cadena de hoteles y crían a su hija Natalia. La situación da un vuelco cuando Marcelo escapa y regresa a Nayarit como fugitivo.
Al enterarse del matrimonio de Luisa y Zaid, Marcelo se siente traicionado. Luisa, ahora abogada, quiere encarcelarlo, aunque Marcelo insiste en su inocencia. A pesar de los resentimientos, ambos aún se aman profundamente. Marcelo descubre que es el padre de Natalia y lucha por probar la culpabilidad de Zaid, recuperar su vida y formar una familia con Luisa y su hija.