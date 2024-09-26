Marea de Pasiones: el final de la novela explicado en 6 impactantes momentos

La historia protagonizada por Oka Giner y Matías Novoa terminó con un episodio impactante donde los destinos de Luisa, Marcelo y Zaid quedaron definidos. En el capítulo final de Marea de Pasiones un duelo estremecedor marcó la trama de sus personajes. Te contamos a continuación los detalles del desenlace de la telenovela producida por Giselle González.

1.- ¿Qué final tuvo Zaid en Marea de Pasiones?



Después de una larga lista de fechorías, Zaid (Alejandro de la Madrid) estaba condenado a vivir sus días tras las rejas. Pero su maldad no se rendiría y haría lo imposible por eludir la justicia. Internado en el hospital por el balazo que recibió en la pierna, el villano se vio obligado a recurrir a una única aliada pese a sus traiciones.

Para huir del hospital le ofreció a Helena una buena suma de dinero para que lo apoyara en sus planes. Ella aceptó tenderle la mano y con su ingenio logró ocultarlo en un carro de ropa para sacarlo de la clínica. La mala noticia llegó de inmediato a oídos de Luisa (Oka Giner) y Marcelo (Matías Novoa), quienes esperaban un inminente ataque de su enemigo.

Lo que Zaid no imaginó es que Helena le había tendido la trampa perfecta para hundirlo. Con discreción le colocó un rastreador en el bote donde escaparía y perforó el tanque de combustible. Zaid marchaba feliz y sintiéndose invencible mientras navegada en medio del mar cuando la gasolina se agotó. Desesperado trató de que alguien lo auxiliara, pero nadie a su alrededor escuchó sus gritos.



Al mismo tiempo Helena alertaba a Marcelo sobre la ubicación de su rival y el ambientalista no perdió ni un segundo para ir a su encuentro. En medio de sus lamentaciones Zaid descubrió la llegada de su eterno enemigo y supo que sus días de maldad se acercaban a su desenlace.

"Tú sabes que la cárcel no es una opción para mí", aseguró el villano al tomar entre sus manos una pistola con una sola bala. En ese instante Marcelo le confesó que lo llegó a querer como a un hermano y que él era el verdadero papá del bebé que Luisa esperaba.

Sorprendido con la revelación Zaid suplicó por el perdón de Luisa, Natalia y su hijo en camino. Segundos después él mismo le pondría fin a sus días con el arma entre sus manos para caer indefenso ante el mar. Ahí mismo Marcelo contemplaba con tristeza cómo el cuerpo de su examigo flotaba en el agua.

2.- ¿Qué pasó con Luisa y Marcelo en Marea de Pasiones?

Alejados de la maldad de Zaid, Luisa y Marcelo finalmente pudieron hacer realidad el sueño que siete años atrás perdieron. Resuelto el caso sobre la muerte de su papá Alejandro y de su mamá Leonor, la abogada encontró la paz que tanto necesitaba su alma.

Video Resumen de Marea de Pasiones capítulo final



El ambientalista pudo limpiar su nombre y vivir día a día con Natalia, la pequeña que con amor trajeron al mundo. Pero también recibieron y cuidaron al hijo de Zaid. Frente al mar ambos hicieron un gran pacto para no soltar nunca más la felicidad.

3.- ¿Cuál fue el final de Helena en Marea de Pasiones?



Por años atormentada por el pasado y por el cruel destino al haber sido arrebatada de su familia, Helena encontraría un poco de alivio. Sabiendo que Cristóbal realmente era su papá lo visitó para recibir toda su ternura.



Lamentablemente el Alzheimer poco a poco ganaba la batalla y lo encontró perdido en la ausencia de recuerdos. Ni siquiera sabía quién era ella, pero le aseguró que le hubiera encantado tener una hija así. Viéndole indefenso ante su enfermedad lo abrazó con todas sus fuerzas y el llanto fue inevitable que la invadiera. "Papá" fue lo único que pudo decirle mientras lloraba.

También pudo reunirse con su mamá tras los largos años separadas. Isela le agradeció por haberle dado esa alegría y le aseguró que pasara lo que pasara siempre estaría con ella. No obstante, el crimen que Helena había cometido le impedía quedarse para recuperar todos los días heridos.

4.- ¿Beatriz y Felipe terminaron juntos en Marea de Pasiones?



Encarcelada por culpa de Zaid, Beatriz pudo ver nuevamente la luz del sol. Gracias a ella los fraudes y movimientos ilegales del villano fueron expuestos al igual que los de su padre Juan, el hombre que acabó con su propia vida ante el rechazo de su retoño.



Fuera de prisión abrazó con toda su alma a Felipe y determinados a nunca separarse comenzaron una vida juntos que en algún momento creyeron imposible.

5.- El arrepentimiento llegó para Tiago en Marea de Pasiones



Por mucho tiempo convertido en el verdugo de las trabajadoras del hotel de su familia, Tiago recibiría una lección de la mano de ellas. El hermano de Luisa fue abandonado en la playa completamente desnudo solamente con un letrero que denunciaba todas sus fechorías.



El que por muchos años fue cómplice de Zaid se daría cuenta de que fue engañado y de que él les arrebató la vida a sus papás. Sintiéndose arrepentido se dijo culpable y dispuesto a cargar con la responsabilidad que le tocaba por todo el daño que hizo.

6.- El amor triunfó en Marea de Pasiones



Ana y Roberta también vieron triunfar su historia de amor. Dejando atrás el qué dirán y dueñas de una gran valentía, se casaron en compañía de sus amigos y familiares augurándose un gran futuro juntas.

Y María Inés tampoco dejaría escapar la posibilidad de ser feliz. Pese a los temores por la posibilidad de ver morir a Cristóbal ella se entregó con toda su ilusión al cariño que él podía darle en sus momentos de lucidez.