Marea de Pasiones: estos son los actores y personajes de la novela protagonizada por Oka Giner y Matías Novoa
La nueva telenovela Marea de Pasiones está por llegar a las pantallas de Univision el 15 de julio a las 9P/8C, y promete cautivar a los espectadores con una historia llena de pasión, celos y mucha intriga.
Comienza la cuenta regresiva para el gran estreno de Marea de Pasiones , una emocionante telenovela protagonizada por Oka Giner, Matías Novoa y Alejandro de la Madrid.
Sumérgete en esta apasionante historia llena de intrigas, maldad y amor. No te pierdas el estreno el lunes 15 de julio a las 9P/8C por Univision.
En esta producción, reconocidos actores dan vida a los personajes principales, sumergiéndonos en un mundo de amor, pasión y venganza.
Saúl Lisazo es Alejandro Grajales en Marea de Pasiones
Alejandro Grajales es un hombre elegante y millonario, propietario de la cadena hotelera DeLuxe Resorts en Nayarit. Padre de Luisa, Santiago y Ana, y esposo de Leonor, Alejandro aparenta ser intachable e íntegro, aunque detrás de esa fachada se esconde un individuo corrupto y deshonesto.
Luisa, su hija, es su orgullo. Alejandro confía en sus habilidades para los negocios y aparenta ser moderno y respetuoso con ella. Sin embargo, a sus espaldas, cambia sus decisiones. Desaprueba su relación con Marcelo, a quien aborrece por obstaculizar sus negocios, y hace lo imposible por separarlos. Confía en Zaid, quien se ha ganado su confianza y afecto.
Luz María Jerez es Leonor Raygoza Grajales en Marea de Pasiones
Leonor Raygoza Grajales, madre de Luisa y Santiago y esposa de Alejandro, es una mujer distinguida y elegante que destaca por su sobriedad y moderación. Vive en conflicto con Luisa debido a su relación con Marcelo, pues considera a los Bernal como personas de poca valía y los juzga de inmorales e indignos de confianza.
La pérdida de su esposo la afecta profundamente, pero sabe cómo reponerse y asumir la responsabilidad del negocio junto con Tiago y Luisa. Cede el control de la empresa a Luisa cuando esta se casa con Zaid, en quien deposita toda su confianza.
Michel Duval es Santiago Grajales en Marea de Pasiones
Santiago, hermano de Luisa y Ana, es atractivo, sensual y encantador. Aunque su apariencia atrae a las mujeres, su trato es déspota y prepotente. Como su padre, oculta quién es en realidad y solo muestra su verdadera cara en tratos más cercanos e íntimos. Es caprichoso y trata de obtener todo lo que se le antoja, aunque no esté a su alcance. Siente envidia de Luisa y trata de minimizarla.
Ariana Saavedra es Ana Grajales en Marea de Pasiones
Ana, la hermana menor de Luisa y Santiago, es una joven insegura, especialmente en temas de su sexualidad, lo que opaca su belleza y seguridad. Es dependiente en gran medida de sus padres y de las opiniones de los demás. Mantiene su orientación oculta por miedo al rechazo de su familia, especialmente el de su madre, para quien las buenas costumbres y los valores sociales son cruciales.
Blanca Guerra es María Inés Bernal en Marea de Pasiones
María Inés Bernal, madre de Marcelo, Felipe y Catalina, es aguerrida, valiente, independiente y determinada. Tras quedar viuda, supo salir adelante con sus tres hijos, a quienes cría con valores como la honestidad y el trabajo. Es la proveedora de naranjas para los hoteles DeLuxe. Aunque establece una relación de trabajo y confianza con Alejandro Grajales, él la traiciona, lo que la lleva a enfrentar desafíos familiares y luchar por lo que considera suyo.
Francisco Pizaña es Felipe Bernal en Marea de Pasiones
Felipe Bernal, hermano de Marcelo y Catalina e hijo de María, es un hombre amoroso, trabajador, responsable y dedicado. Su fuerte instinto protector lo lleva a estar siempre pendiente de su familia y procura su bienestar. Huérfano de padre, su relación con su madre es especial: son como amigos y cómplices en muchos as
pectos. Felipe admira a su hermano Marcelo y cuidaba mucho a Catita, su hermanita. Siente culpa por no haber podido evitar la tragedia que afectó a su familia. Cuando Marcelo regresa, Felipe se convierte en su aliado para descubrir al verdadero asesino.
Alejandro Camacho es Juan Marrero en Marea de Pasiones
Juan Marrero, tío político de Luisa, es esposo de Isela y padre de Alfonso, Beatriz, Camila y Sofía. Hombre ambicioso e interesado, evade su infelicidad matrimonial ahogado en el alcohol. Frecuenta el casino ilegal de Alejandro y se endeuda cada vez más, al punto de robar las joyas de Isela; su adicción lo lleva a idear un plan atroz. La angustia de Isela lo consume, pero no tiene el valor de decirle la verdad. Desprecia a Alfonso, quien cae en la drogadicción tras la tragedia familiar; Beatriz es su consentida y, aunque muestra cariño hacia Camila, no le dedica la atención necesaria.