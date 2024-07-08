Marea de Pasiones: estos son los actores y personajes de la novela protagonizada por Oka Giner y Matías Novoa

Sumérgete en esta apasionante historia llena de intrigas, maldad y amor. No te pierdas el estreno el lunes 15 de julio a las 9P/8C por Univision.

En esta producción, reconocidos actores dan vida a los personajes principales, sumergiéndonos en un mundo de amor, pasión y venganza.

Saúl Lisazo es Alejandro Grajales en Marea de Pasiones

Alejandro Grajales es un hombre elegante y millonario, propietario de la cadena hotelera DeLuxe Resorts en Nayarit. Padre de Luisa, Santiago y Ana, y esposo de Leonor, Alejandro aparenta ser intachable e íntegro, aunque detrás de esa fachada se esconde un individuo corrupto y deshonesto.

Luisa, su hija, es su orgullo. Alejandro confía en sus habilidades para los negocios y aparenta ser moderno y respetuoso con ella. Sin embargo, a sus espaldas, cambia sus decisiones. Desaprueba su relación con Marcelo, a quien aborrece por obstaculizar sus negocios, y hace lo imposible por separarlos. Confía en Zaid, quien se ha ganado su confianza y afecto.

Luz María Jerez es Leonor Raygoza Grajales en Marea de Pasiones



Leonor Raygoza Grajales, madre de Luisa y Santiago y esposa de Alejandro, es una mujer distinguida y elegante que destaca por su sobriedad y moderación. Vive en conflicto con Luisa debido a su relación con Marcelo, pues considera a los Bernal como personas de poca valía y los juzga de inmorales e indignos de confianza.

La pérdida de su esposo la afecta profundamente, pero sabe cómo reponerse y asumir la responsabilidad del negocio junto con Tiago y Luisa. Cede el control de la empresa a Luisa cuando esta se casa con Zaid, en quien deposita toda su confianza.

Michel Duval es Santiago Grajales en Marea de Pasiones

Santiago, hermano de Luisa y Ana, es atractivo, sensual y encantador. Aunque su apariencia atrae a las mujeres, su trato es déspota y prepotente. Como su padre, oculta quién es en realidad y solo muestra su verdadera cara en tratos más cercanos e íntimos. Es caprichoso y trata de obtener todo lo que se le antoja, aunque no esté a su alcance. Siente envidia de Luisa y trata de minimizarla.

Ariana Saavedra es Ana Grajales en Marea de Pasiones

Ana, la hermana menor de Luisa y Santiago, es una joven insegura, especialmente en temas de su sexualidad, lo que opaca su belleza y seguridad. Es dependiente en gran medida de sus padres y de las opiniones de los demás. Mantiene su orientación oculta por miedo al rechazo de su familia, especialmente el de su madre, para quien las buenas costumbres y los valores sociales son cruciales.

Blanca Guerra es María Inés Bernal en Marea de Pasiones

María Inés Bernal, madre de Marcelo, Felipe y Catalina, es aguerrida, valiente, independiente y determinada. Tras quedar viuda, supo salir adelante con sus tres hijos, a quienes cría con valores como la honestidad y el trabajo. Es la proveedora de naranjas para los hoteles DeLuxe. Aunque establece una relación de trabajo y confianza con Alejandro Grajales, él la traiciona, lo que la lleva a enfrentar desafíos familiares y luchar por lo que considera suyo.

Francisco Pizaña es Felipe Bernal en Marea de Pasiones



Felipe Bernal, hermano de Marcelo y Catalina e hijo de María, es un hombre amoroso, trabajador, responsable y dedicado. Su fuerte instinto protector lo lleva a estar siempre pendiente de su familia y procura su bienestar. Huérfano de padre, su relación con su madre es especial: son como amigos y cómplices en muchos as

pectos. Felipe admira a su hermano Marcelo y cuidaba mucho a Catita, su hermanita. Siente culpa por no haber podido evitar la tragedia que afectó a su familia. Cuando Marcelo regresa, Felipe se convierte en su aliado para descubrir al verdadero asesino.

Alejandro Camacho es Juan Marrero en Marea de Pasiones