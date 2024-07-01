TV SHOWS
TV SHOWS
marea de pasiones
Marea de pasiones

Oka Giner es Luisa Grajales en Marea de Pasiones

Marea de Pasiones, es la nueva telenovela que se estrenará por Univision el 15 de julio a las 9P / 9C. El melodrama estará protagonizado por Oka Giner, Matías Novoa y Alejandro de la Madrid.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision picture
Por:Univision
Video Marea de Pasiones: Tariler

Oka Giner regresa a las telenovelas con Marea de Pasiones, una superproducción de TelevisaUnivision creada por Caludia Velazco y producida por Giselle González.

La actriz mexicana viene de actuar en la serie de ViX, Senda Prohibida, y ahora tiene el reto de darle vida a Luisa Grajales en Marea de Pasiones.

PUBLICIDAD

En esta ocasión Oka Giner encarna a un personaje que es engañado y deberá de luchas por conocer la verdad para así poder vivir el amor con quien siempre la quiso.

Luisa Grajales: el personaje de Oka Giner en Marea de Pasiones

Más sobre Marea de pasiones

Marea de Pasiones: el final de la novela explicado en 6 impactantes momentos
5 mins

Marea de Pasiones: el final de la novela explicado en 6 impactantes momentos

Marea de Pasiones
Resumen de Marea de Pasiones capítulo final
10:43

Resumen de Marea de Pasiones capítulo final

Marea de Pasiones
Marea de Pasiones: esta noche vive el gran final, ¿qué pasará con Luisa, Marcelo y Zaid?
3 mins

Marea de Pasiones: esta noche vive el gran final, ¿qué pasará con Luisa, Marcelo y Zaid?

Marea de Pasiones
Helena se despide para siempre de Marcelo
9:08

Helena se despide para siempre de Marcelo

Marea de Pasiones
Resumen de Marea de Pasiones capítulo 37
10:18

Resumen de Marea de Pasiones capítulo 37

Marea de Pasiones
Luisa se muestra celosa ante Marcelo por su boda con Helena
10:39

Luisa se muestra celosa ante Marcelo por su boda con Helena

Marea de Pasiones
Resumen de Marea de Pasiones capítulo 15
11:34

Resumen de Marea de Pasiones capítulo 15

Marea de Pasiones
Resumen de Marea de Pasiones capítulo 14
11:46

Resumen de Marea de Pasiones capítulo 14

Marea de Pasiones
Zaid le propone a Luisa tener un hijo
9:21

Zaid le propone a Luisa tener un hijo

Marea de Pasiones
Marea de Pasiones: una trampa de Zaid marcó el amor de Luisa y Marcelo en el gran estreno
3 mins

Marea de Pasiones: una trampa de Zaid marcó el amor de Luisa y Marcelo en el gran estreno

Marea de Pasiones


Luisa es una mujer que irradia luminosidad y alegría, hija de Alejandro y Leonor y hermana de Santiago y Ana. La distinguen su frescura y sencillez. Aunque es modesta y dulce, no cae en la ingenuidad y, al igual que su padre, es franca. Ama a sus hermanos, pero no tolera sus errores.

Está enamorada de Marcelo y sueña vivir a su lado; sin embargo, cuando cree que Marcelo mató a su padre y huyó, su carácter se transforma. La mujer luminosa se apaga y su alegría se desvanece.

Oka Giner: su trayectoria en TV


Oka Giner, es una actriz mexicana que ganó popularidad por su papel de debut como Bárbara Fuenmayor en la serie de televisión mexicana Gossip Girl: Acapulco en 20131. Desde una edad temprana, Giner mostró un notable interés por las artes escénicas y ha participado en diversas producciones de televisión.

A la originaria de Chihuahua le hemos visto actuar en diversas telenovelas, entre las que destacan La Piloto, Corazón Guerrero, Perdona Nuestros Pecados, Senda Prohibida, ya hora en Marea de Pasiones.

De qué trata Marea de Pasiones


Luisa y Marcelo están planeando casarse, pero sus planes se ven interrumpidos cuando Alejandro, el padre de Luisa es asesinado. Zaid, el supuesto amigo de Marcelo y protegido de Alejandro, es el responsable del crimen, impulsado por su ambición y amor secreto por Luisa. Zaid culpa a Marcelo y organiza su secuestro, haciéndolo parecer culpable y dejándolo desaparecido.

PUBLICIDAD

Luisa, creyendo en la culpabilidad de Marcelo, descubre que está embarazada y acepta casarse con Zaid para proteger a su hijo. Siete años después, Zaid y Luisa dirigen la cadena de hoteles y crían a su hija Natalia. Sin embargo, todo cambia cuando Marcelo escapa y regresa a Nayarit, decidido a probar su inocencia y recuperar su vida.

Al reencontrarse, Marcelo y Luisa se enfrentan a sentimientos encontrados de amor y odio. Marcelo descubre que Natalia es su hija y lucha por desenmascarar a Zaid y reconstruir su familia.

Relacionados:
Marea de pasiones

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX