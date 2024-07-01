Oka Giner es Luisa Grajales en Marea de Pasiones

Oka Giner regresa a las telenovelas con Marea de Pasiones, una superproducción de TelevisaUnivision creada por Caludia Velazco y producida por Giselle González.

La actriz mexicana viene de actuar en la serie de ViX, Senda Prohibida, y ahora tiene el reto de darle vida a Luisa Grajales en Marea de Pasiones.

En esta ocasión Oka Giner encarna a un personaje que es engañado y deberá de luchas por conocer la verdad para así poder vivir el amor con quien siempre la quiso.

Luisa Grajales: el personaje de Oka Giner en Marea de Pasiones



Luisa es una mujer que irradia luminosidad y alegría, hija de Alejandro y Leonor y hermana de Santiago y Ana. La distinguen su frescura y sencillez. Aunque es modesta y dulce, no cae en la ingenuidad y, al igual que su padre, es franca. Ama a sus hermanos, pero no tolera sus errores.

Está enamorada de Marcelo y sueña vivir a su lado; sin embargo, cuando cree que Marcelo mató a su padre y huyó, su carácter se transforma. La mujer luminosa se apaga y su alegría se desvanece.

Oka Giner: su trayectoria en TV



Oka Giner, es una actriz mexicana que ganó popularidad por su papel de debut como Bárbara Fuenmayor en la serie de televisión mexicana Gossip Girl: Acapulco en 20131. Desde una edad temprana, Giner mostró un notable interés por las artes escénicas y ha participado en diversas producciones de televisión.

A la originaria de Chihuahua le hemos visto actuar en diversas telenovelas, entre las que destacan La Piloto, Corazón Guerrero, Perdona Nuestros Pecados, Senda Prohibida, ya hora en Marea de Pasiones.

De qué trata Marea de Pasiones



Luisa y Marcelo están planeando casarse, pero sus planes se ven interrumpidos cuando Alejandro, el padre de Luisa es asesinado. Zaid, el supuesto amigo de Marcelo y protegido de Alejandro, es el responsable del crimen, impulsado por su ambición y amor secreto por Luisa. Zaid culpa a Marcelo y organiza su secuestro, haciéndolo parecer culpable y dejándolo desaparecido.

Luisa, creyendo en la culpabilidad de Marcelo, descubre que está embarazada y acepta casarse con Zaid para proteger a su hijo. Siete años después, Zaid y Luisa dirigen la cadena de hoteles y crían a su hija Natalia. Sin embargo, todo cambia cuando Marcelo escapa y regresa a Nayarit, decidido a probar su inocencia y recuperar su vida.