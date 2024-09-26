Marea de Pasiones: esta noche vive el gran final, ¿qué pasará con Luisa, Marcelo y Zaid?

Este jueves 26 de septiembre es el gran final de Marea de Pasiones a las 9P/ 8C por Univision. Protagonizada por Oka Giner y Matías Novoa, y con la participación antagónica de Alejandro de la Madrid, la telenovela tiene a sus personajes en el filo del drama y a punto de saber lo que el destino les tiene preparado.

¿La maldad de Zaid llegará a su fin en Marea de Pasiones?



Aunque por muchos años escondió su rostro de maldad y procuró presentarse como un honorable hombre, finalmente la maldad de Zaid (Alejandro de la Madrid) fue expuesta. Con su falsa bondad logró formar una familia con Luisa (Oka Giner), pero por la espalda se encargó de provocar un sinfín de tragedias.

Bajo sus garras los papás de la propia Luisa murieron. Él se encargó de arrancarle la vida a Alejandro Grajales para culpar a Marcelo, y también causó la muerte de Leonor fingiendo que ella misma se había ahorcado.



Pero todo su mundo de ruindad comenzó a derrumbarse con la reaparición de Marcelo (Matías Novoa), quien no descansó hasta demostrar su inocencia en el crimen que lo inculpaban. Pronto sus cómplices le darían la espalda y lo condenarían.

Furioso al ver intacto el amor de Luisa y Marcelo estaba dispuesto a acabar con ambos, pero Helena reapareció para detenerlo con un disparo en la pierna. Así, el villano tendría que enfrentarse a la justicia.

¿Pero este será el fin de Zaid? ¿Qué carta tendrá bajo el brazo para eludir nuevamente la cárcel por todas sus fechorías?

¿El amor de Luisa y Marcelo tendrá más obstáculos en Marea de Pasiones?



A pesar de que por años creyó que Marcelo era el responsable de la muerte de su papá, la realidad fue quitándole la venda de los ojos y poniéndola ante el verdugo de su marido. El amor de su vida regresaría ante ella para jurarle que demostraría su inocencia.

Gracias a su determinación Marcelo fue derribando cada mentira en su contra y develando la crueldad de su enemigo. Además, se enteró de que era el verdadero papá de la hija de Luisa y no permitiría que la pequeña permaneciera al lado de un monstruo.

Ahora Luisa y Marcelo se encuentran a un paso de la felicidad, pero todo podría desmoronarse con el deseo de venganza de Zaid. ¿Podrán librarse definitivamente de él?

¿Helena volverá a la familia de la que fue apartada en Marea de Pasiones?



El alma de Helena arrastraba un profundo dolor por el tormento del pasado. Desde pequeña fue condenada a vivir con un hombre que hizo de ella lo que quiso sin imaginar que su madre la buscaba por cielo, mar y tierra.

El culpable de arrancarla de su familia fue su propio padre, quien organizó su secuestro para obtener el dinero que necesitaba para sus apuestas. Sin embargo, el plan falló y al creer sin vida a su retoño decidió abandonarla en una lancha que la llevó a las garras de su verdugo.



Con el paso de los años un profundo rencor se enraizó en Helena hasta llevarla a ser cómplice de Zaid. Pero tampoco soportaría más sus castigos y decidiría traicionarlo.

Lo que ignora es que realmente su familia la espera y que estuvo muy cerca de su verdadero papá, pues Cristóbal, el hombre que le tendió la mano, es quien la trajo a la vida. ¿Helena volverá a los brazos de su mamá? ¿Su padre podrá recordarla ante el Alzheimer que padece?