marea de pasiones
Marea de pasiones

Matías Novoa es Marcelo Bernal en Marea de Pasiones

Marea de Pasiones, es la nueva telenovela que se estrenará por Univision el 15 de julio a las 9P / 9C. El melodrama estará protagonizado por Oka Giner, Matías Novoa y Alejandro de la Madrid.

Univision picture
Por:Univision
Video Marea de Pasiones: Tariler

Marías Novoa está de regreso en las telenovelas protagonizando Marea de Pasiones, una superproducción de TelevisaUnivision creada por Caludia Velazco y producida por Giselle González.

Luego de su paso por Cabo y Vencer la culpa, el chileno ahora tiene el reto de darle vida a Marcelo Bernal en Marea de Pasiones.

Marcelo Bernal: el personaje de Matías Novoa en Marea de Pasiones


Biólogo ambientalista, trabaja en empresas comprometidas con la protección de áreas naturales. Como activista, evita querellas y busca acuerdos con las empresas que denuncia, sin embargo, la relación con Alejandro Grajales, padre de Luisa, está llena de confrontaciones, pues denuncia sus malas prácticas ambientales.

Marcelo ama a Luisa desde su adolescencia, pero la tensa relación con la familia de ella complica su noviazgo. Zaid le tiende una trampa y le hace vivir un infierno a manos de un grupo guerrillero, pero su amor por Luisa lo motiva a escaparse y siete años después regresa a México, pero él ya no es el mismo.

Matías Novoa y su paso por las telenovelas


Matías Novoa es un actor chileno que ha tenido una exitosa carrera en las telenovelas, consolidándose como uno de los actores más destacados de la televisión mexicana. Su versatilidad y talento le han permitido interpretar una variedad de personajes, ganándose el reconocimiento y el cariño del público.

Matías Novoa inició su carrera dentro de la televisión mexicana en el año 2008 con la telenovela Secretos del Alma, también lo hemos podido ver en Vencer el Pasado, La Herencia, Cabo, Vencer la Culpa, entre muchas otras.

De qué trata Marea de Pasiones


Los planes de matrimonio de Luisa y Marcelo se ven amenazados cuando Alejandro, el padre de Luisa y dueño de una cadena de hoteles, es asesinado. La rivalidad entre Marcelo y Alejandro por las prácticas ambientales del empresario se intensifica. Zaid, supuesto amigo de Marcelo y protegido de Alejandro, es el verdadero asesino, motivado por su ambición y amor secreto por Luisa. Zaid culpa a Marcelo y organiza su secuestro.

Luisa, creyendo que Marcelo es culpable y ha huido, descubre que está embarazada y acepta casarse con Zaid para proteger a su hijo. Siete años después, Zaid y Luisa dirigen los hoteles y crían a su hija Natalia. Todo cambia cuando Marcelo regresa como fugitivo, tras escapar de sus captores, y descubre que Luisa y Zaid están casados.

Marcelo, sintiéndose traicionado, intenta probar su inocencia y la culpabilidad de Zaid. Luisa, como abogada, se empeña en encarcelarlo, aunque ambos todavía sienten un profundo amor. Marcelo lucha por recuperar su vida, demostrar la verdad y formar una familia con Luisa y su hija Natalia.

