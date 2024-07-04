TV SHOWS
Marea de pasiones
Marea de pasiones

Marea de Pasiones: ¿De qué trata la novela de Oka Giner y Matías Novoa?

No te pierdas el estreno de Marea de Pasiones, la nueva telenovela estelarizada por Oka Giner, Matías Novoa y Alejandro de la Madrid este 15 de julio por Univision.

Video Marea de Pasiones: Tariler

Este 15 de julio llegará a las pantallas de Unvisión Marea de Pasiones, una telenovela estelarizada por Oka Giner y Matías Novoa y producida por Giselle González en la que el amor, pasión y venganza harán que esta historia sea una de las más impactantes de los últimos años.

¿De qué Trata Marea de Pasiones?

Marea de Pasiones

Los planes matrimoniales de Luisa (Oka Giner) y Marcelo (Matías Novoa) se ven amenazados cuando Alejandro (Saúl Lisazo), padre de Luisa y dueño de la cadena de hoteles Deluxe en Nayarit, es asesinado repentinamente. La rivalidad entre Marcelo y Alejandro se debía a las cuestionables prácticas ambientales del empresario.

Detrás del asesinato está Zaid (Alejandro de la Madrid), supuesto mejor amigo de Marcelo y pupilo de Alejandro, quien lo cría como a un hijo. La ambición desmedida de Zaid y su amor secreto por Luisa lo llevan a cometer este terrible acto, del que culpa a Marcelo. Para lograr su objetivo, Zaid pide a un grupo guerrillero que secuestre a Marcelo. La desaparición de Marcelo destroza el corazón de Luisa, quien piensa que él huyó y, por lo tanto, es culpable.

Poco después, Luisa descubre que está embarazada y se lo confiesa a Zaid. Él le propone casarse y asumir la paternidad del bebé. Luisa acepta, para evitar que su hijo sea rechazado.

Siete años más tarde, Zaid y Luisa dirigen la cadena de hoteles y ven crecer a su hija Natalia (Grecia Krinis). Pero sus vidas dan un vuelco con el regreso de Marcelo, quien escapa de sus captores y regresa como fugitivo a Nayarit.

Al descubrir que Luisa y Zaid están casados, Marcelo no puede perdonar lo que considera una traición. Por su parte, Luisa, ahora abogada, está decidida a encerrarlo de por vida, a pesar de los constantes juramentos de Marcelo sobre su inocencia.

A pesar del odio que surge entre ellos, en el fondo, sus corazones les gritan que aún se aman con la misma intensidad. Al descubrir que es el padre de Natalia, Marcelo emprende una feroz batalla para demostrar la culpabilidad de Zaid, recuperar la vida que le arrebataron y construir una familia con su hija y Luisa, el gran amor de su vida.

