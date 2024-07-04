Marea de Pasiones: ¿De qué trata la novela de Oka Giner y Matías Novoa?

Este 15 de julio llegará a las pantallas de Unvisión Marea de Pasiones, una telenovela estelarizada por Oka Giner y Matías Novoa y producida por Giselle González en la que el amor, pasión y venganza harán que esta historia sea una de las más impactantes de los últimos años.

¿De qué Trata Marea de Pasiones?

Los planes matrimoniales de Luisa (Oka Giner) y Marcelo (Matías Novoa) se ven amenazados cuando Alejandro (Saúl Lisazo), padre de Luisa y dueño de la cadena de hoteles Deluxe en Nayarit, es asesinado repentinamente. La rivalidad entre Marcelo y Alejandro se debía a las cuestionables prácticas ambientales del empresario.

Detrás del asesinato está Zaid (Alejandro de la Madrid), supuesto mejor amigo de Marcelo y pupilo de Alejandro, quien lo cría como a un hijo. La ambición desmedida de Zaid y su amor secreto por Luisa lo llevan a cometer este terrible acto, del que culpa a Marcelo. Para lograr su objetivo, Zaid pide a un grupo guerrillero que secuestre a Marcelo. La desaparición de Marcelo destroza el corazón de Luisa, quien piensa que él huyó y, por lo tanto, es culpable.

Poco después, Luisa descubre que está embarazada y se lo confiesa a Zaid. Él le propone casarse y asumir la paternidad del bebé. Luisa acepta, para evitar que su hijo sea rechazado.

Siete años más tarde, Zaid y Luisa dirigen la cadena de hoteles y ven crecer a su hija Natalia (Grecia Krinis). Pero sus vidas dan un vuelco con el regreso de Marcelo, quien escapa de sus captores y regresa como fugitivo a Nayarit.

Al descubrir que Luisa y Zaid están casados, Marcelo no puede perdonar lo que considera una traición. Por su parte, Luisa, ahora abogada, está decidida a encerrarlo de por vida, a pesar de los constantes juramentos de Marcelo sobre su inocencia.

