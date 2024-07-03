TV SHOWS
marea de pasiones
Marea de pasiones

Marea de Pasiones, la nueva novela de Oka Giner y Matías Novoa llega esta noche a Univision

No te pierdas el estreno de Marea de Pasiones, la nueva telenovela estelarizada por Oka Giner, Matías Novoa y Alejandro de la Madrid este lunes 15 de julio por Univision.

Video Marea de Pasiones: Tariler


Luego de su éxito con la serie Senda Prohibida, la productora regresa con esta historia llena de amor, pasión y venganza.

¿De qué trata Marea de Pasiones?

Marea de Pasiones

Los planes de boda de Luisa y Marcelo se ven truncados cuando el padre de Luisa, Alejandro, es asesinado por Zaid, motivado por su ambición y amor secreto por Luisa. Zaid culpa a Marcelo y lo hace secuestrar, lo que deja a Luisa devastada y creyendo en la culpabilidad de Marcelo. Poco después, Luisa descubre que está embarazada y acepta casarse con Zaid, quien le ofrece asumir la paternidad.

Siete años después, Luisa y Zaid dirigen la cadena de hoteles y crían a su hija Natalia. La vuelta de Marcelo, quien ha escapado de sus captores, altera sus vidas. Marcelo se siente traicionado al ver a Luisa y Zaid casados, mientras que Luisa, ahora abogada, está decidida a encerrarlo, pese a sus declaraciones de inocencia.

A pesar del odio, Marcelo y Luisa aún se aman. Marcelo descubre que es el padre de Natalia y lucha por probar la culpabilidad de Zaid, recuperar su vida y formar una familia con Luisa y su hija. Esta batalla se convierte en su misión para restablecer su honor y felicidad.

¿Quiénes son los actores de Marea de Pasiones?


Marea de Pasiones cuenta con un elenco de primera, además de contar con la participación de Oka Giner, Matías Novoa y Alejandro de la Madrid como protagónicos, la telenovela cuenta con la actuación de Saúl Lisazo, Blanca Guerra, Michel Duval, Leticia Perdigón, Alejandro Camacho y Margarita Muñoz, entre muchos otros.

