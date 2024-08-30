Latin GRAMMY 2024: ¿Cuándo serán las nominaciones?

La Academia Latina de la Grabación se alista para festejar sus 25 años de reconocer a lo mejor de la música latina y para ello es necesario saber los nombres de los artistas nominados al Latin GRAMMY. El martes 17 de septiembre será el día en que se dará a conocer esta lista, así como las categorías que la integrarán.

En el 2023 las nominaciones del Latin GRAMMY estuvieron integradas por 56 categorías y se agregaron las dedicadas a Compositor del Año, Mejor Canción Cantautor y Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa.

Latin GRAMMY 2024: ¿Cuándo son, dónde y a qué hora?



Recuerda que este año la premiación se realizará en la ciudad de Miami, Florida, siendo esta la tercera ocasión que sucede. La cita es el jueves 14 de noviembre , a partir de las 7P/6C en el Kaseya Center.

La transmisión en vivo completa de la fiesta la podrás ver a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, en breve se darán a conocer más detalles de quiénes serán los conductores, artistas confirmados para actuar, entre otros avisos.

Artistas confirmados para actuar en los premios Latin GRAMMY 2024



Los nombres de los artistas confirmados para actuar en la entrega de premios en Miami son muy esperados por los fans de esta fiesta. A ellos les tenemos grandes sorpresas como la participación de Alejandro Fernández y Carin León, David Bisbal, Luis Fonsi y Juan Luis Guerra, mientras las cantantes Ela Taubert y Elena Rose debutarán en este escenario.

Prepárate para los grandes performances que preparan Anitta, Becky G, Eladio Carrión, Carlos Rivera, Grupo Frontera, Pitbull y más. El colombiano Carlos Vives tendrá un número especial con su gran vallenato.

Latin GRAMMY 2024: Persona del Año y Premio a la Excelencia



Como ya es toda una tradición, La Academia Latina de la Grabación reconocerá la carrera y aportaciones a la música latina de varias estrellas.

La carrera del colombiano de Carlos Vives, así como su compromiso con iniciativas medioambientales y sociales, serán reconocidos con el homenaje de Persona del Año 2024 ; una noche increíble con la presencia del intérprete y de todos los artistas que le rendirán tributo.

Además, se ha anunciado que Albita, Lolita Flores, Alejandro Lerner, Los Ángeles Azules, Draco Rosa y Lulu Santos recibirán el Premio a la Excelencia Musical por sus contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades. Mientras que Ángel ‘Cucco’ Peña y Chucho Rincón recibirán el Premio del Consejo Directivo por sus contribuciones a la música latina.