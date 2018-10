La razón de Kany García para nunca tirar la toalla y que la llevó al Latin GRAMMY

“Y me cambió creo que la vida, más que pensar en programas o en oportunidades de trabajo”, dijo en exclusiva a Univision. “Me cambió la vida al darme cuenta de que es muy frágil”.

Guerrera

Después del accidente, Kany García tuvo que enfrentar otro enrome desafío: hacerse valer como cantautora. Fueron varios los años de lucha. A pesar de todo, jamás consideró rendirse. “Creo que me costaría mucho pensar en tirar toalla en ningún aspecto… Soy una guerrera”, afirmó: "¡Yo creo que la toalla la tengo pegada a la mano!".

Una guerrera que logra los ‘likes’ de Jennifer López en redes sociales y que tiene la oportunidad de escribir canciones para grandes cantantes que han sido su referente en la música, como Roberto Carlos y Alejandro Sanz, detalles en los que medita profundamente. “Realmente representa mucho. Y son ganancias, y diariamente me encanta acabar el día diciendo qué increíble que me pasó esto… esto… esto. Es bien importante vivir así con los ojos abiertos”.

Las alegrías no llegan solas, despiertan otras emociones y reconoce que, ser una de las artistas con más nominaciones al Latin GRAMMY le genera un gran estrés. Sobre todo cuando ve su nombre al lado de artistas que han recibido múltiples premios, y cita como ejemplo a J Balvin, Rosalía, Residente o Natalia LaFourcade . Pero –analítica como siempre- después llega a la conclusión de que es un privilegio haber logrado un puestecito junto a ellos. “Es complejo, y bueno trato de soltar eso y de sentir que estar al lado de ellos es un reconocimiento mayor y que es importante el hecho de reconocer ese momento antes de que suceda”.

La fe

Sin embargo también aclara la intención de sus oraciones: “Y he cambiado un poquito ese discurso porque yo creo que cuando empiezas a reconocer todos los pasos que vas dando sientes como… como cuando viene tu cumpleaños y te preguntan qué te hace falta y miras tu cuarto tan lleno de cosas que dices: ‘es que no me atrevo a pedir nada porque ha sido un año bien lindo’; entonces un poco mi discurso ha cambiado con Dios. Porque ha sido un año espectacular”.