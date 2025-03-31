¿Por qué el papá de Mijares no lo vio triunfar? Su confesión en Juego de Voces hizo llorar a Lucerito

Video Mijares, acompañado de Lucero, se emociona hasta las lágrimas al recordar a su papá

Manuel Mijares y Lucero no solo impactan con sus voces y gran química en el escenario de la segunda temporada del programa completo Juego de Voces: durante el segmento del portal en el tercer capítulo, los artistas visitaron el “Museo Mijares” y contaron un poco de la historia de su familia.

En la recta final del programa completo de Juego de Voces, Manuel habló en especial de su padre, el doctor José María Mijares, quien tuvo una vida corta debido a una serie enfermedad que se lo arrebató a su familia.

¿Qué pasó con el padre de Mijares? La enfermedad que marcó a su familia

En el segmento del tercer capítulo de la segunda temporada de Juego de voces, Mijares contó que tenía 24 años cuando vio a su padre enfrentar una terrible enfermedad que con el tiempo acabó con su vida: cisticercosis.

Chema, Chemita. Mi padre hermoso, que le tocó ruda la vida. En el año 59, él se enfermó, nadie sabía que era. Al final fue cisticercosis. Él murió pesando veintitantos kilos. La preocupación de él siempre fue que mi mamá, para poder salir adelante con los 4 hijos que éramos ya, pues tenía 4 trabajos. Era alguien que nunca en su vida, en su vida, yo lo conocí veintitantos años, se quejó de algo. Nunca en la vida se quejó de nada.



Lucero escuchó atenta la anécdota de Mijares sobre su vida de juventud, cuando su padre vivió sus últimos momentos y aprovechó para mostrarle algunos objetos del doctor José María que conmovieron a Mijares hasta las lágrimas.

En el “Museo Mijares”, el cantante pudo ver una chamarra que su padre usaba regularmente y también unos lentes que escondían una curiosa anécdota sobre la dinámica que tenían sus padres.

Imagen Osvaldo Aguilar

Me acuerdo que lo primero que le afectó fue la vista. Mi mamá siempre lo regañaba porque a él le encantaba la cajeta, entonces siempre los lentes estaban llenos de cajeta. Y mi mamá: "¡Chema, otra vez los lentes!". Ya estaba malón ahí. Pero era un tipo guapo, lindo, bueno, muy bueno.

¿Cuándo murió el padre de Mijares? Nunca pudo verlo triunfar en los escenarios

En uno de los momentos más emotivos de su viaje a través del portal en Juego de Voces, Lucero le preguntó a Mijares si su padre lo llegó a ver en su momento de mayor éxito, a lo que el "soldado del amor” respondió que José María no logró verlo cumplir su sueño de ser un cantante aclamado.

Murió en el 83, yo tenía 24 años o por ahí. En el escenario me vio una vez, pero nada de mis discos ni nada, ni siquiera cuando estuve con Emmanuel.



El doctor José María Mijares murió en 1983 a causa de la cisticercosis, por lo que no estuvo presente cuando su hijo Manuel lanzó su primer disco en 1986, con el que comenzó una exitosa carrera en la música.

Aunque su padre no estuvo para compartir sus grandes momentos, Mijares siempre lo consideró como un ejemplo a seguir y fue Lucero quien aprovechó el emotivo momento en el tercer capítulo de Juego de Voces para decirle que, al igual que el doctor José María, él también se convirtió en una gran figura paterna.

Quiero aprovechar este momento para agradecerte públicamente el gran y maravilloso padre que eres siempre para tus hijos. Quiero enaltecer públicamente la gran persona que eres. Soy muy feliz de que, después que hayamos sido esposos, hoy seamos grandes amigos, con cariño y respeto cuidemos el uno del otro. Eres digno hijito de Chema, porque has heredado gran parte de sus cualidades.



Como último momento de Mijares en el portal, Lucero le presentó una bicicleta que Manuel siempre le pidió a su padre en cada Navidad, pero su situación económica nunca le permitió dársela, pero luego de muchos años por fin su deseo se cumplió frente al público del tercer programa completo de Juego de Voces.

Imagen Osvaldo Aguilar