Celia Cruz marcó la carrera de Yuri y no todos lo saben: reveló la historia en Juego de Voces

Yuri forma parte de la segunda temporada de Juego de Voces. La cantante es integrante, junto con Lucero, Emmanuel y Mijares, de las ‘Leyendas’-

Uno de los momentos en los que se llevó todos los reflectores fue en ‘Historia de una canción’. En esta dinámica, los artistas deben contar una anécdota personal relacionada con el tema que eligen interpretar. La suya, sorprendió al revelar algo que no todos sus fans sabían.

Yuri en Juego de Voces Imagen TelevisaUnivision

Yuri revela el impacto que tuvo Celia Cruz en su carrera

La artista decidió entonar ‘Quimbara’, uno de los clásicos de ‘La reina de la salsa’. Previo a su interpretación, relató que la cubana fue quien le abrió las puertas del éxito con un simple consejo.

Según comentó, empezó su carrera como telonera de artistas ya consagrados, entre ellos, la propia Celia Cruz. Cuando ella la escuchó, mandó llamar a la mamá de Yuri, que en ese entonces fungía como su mánager, para hacerle una sugerencia: en vez de cantar rock, debería decantarse por la salsa, pues su “voz ronca” destacaría más con dicho género.

La interpretación de Yuri de 'Quimbala' en el capítulo 1 de Juego de Voces 2025. Imagen TelevisaUnivision



Así lo hizo la originaria de Veracruz y, a partir de ese momento, se le empezaron a abrir más oportunidades en el mundo del entretenimiento.

A modo de homenaje, Yuri cantó ‘Quimbara’ en ‘Juego de Voces’. Esta interpretación, además, le valió el triunfo a su equipo en el reto.