Juego de Voces nos regaló momentos conmovedores y emocionantes: revive el primer capítulo
El estreno de Juego de Voces 2025 estuvo repleto de emociones vibrantes: estos fueron algunos de los momentos más memorables en el escenario.
¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de 'Juego de voces' todos los domingos por Univision 7P/6C, o en ViX, el mejor servicio de streaming.
¡El reto está cantado! La segunda temporada de Juego de Voces dio inicio el pasado 16 de marzo y, desde el minuto 1, el programa regaló risas, lágrimas, e interpretaciones inigualables. Revive a continuación esos momentos electrizantes.
#1 Todo inició con duetos
El primer juego de la noche fue ‘Dos vs. Dos’, por lo que cada equipo debía interpretar un dueto. Lucero Mijares y Alexander Acha fueron los representantes de las ‘Estrellas’ y presentaron su propia versión de ‘Die With A Smile’. Por su parte, Yuri y Mijares interpretaron ‘Hoy tengo ganas de ti’.
#2 ‘El dueto prohibido’ encendió el escenario de Juego de Voces
El segundo reto también fue de duetos. En esta ocasión, las parejas estuvieron conformadas por Lucero y Emmanuel, de parte del equipo de las ‘Leyendas’, y Yahir y María León, representando a las ‘Estrellas’.
#3 Yahir ‘sacó los prohibidos’ con Lucero
Si bien las ‘Estrellas’ se coronaron como los ganadores de este reto, la diversión siguió cuando los equipos intercambiaron parejas y, a petición de ‘La novia de América’, Yahir le dio una probadita de sus pasos de baile más candentes.
#4 Lucero y su reencuentro con ‘Chispita’
Sin duda, uno de los momentos más emocionantes en el capítulo 1 de la segunda temporada de Juego de Voces fue ‘El Portal’. En esta dinámica, Lucero tuvo la oportunidad de ‘viajar al pasado’ para reencontrarse con ‘Chispita’, la telenovela que la lanzó a la fama.
En primera instancia, tuvo una conversación con su ‘yo’ del pasado, que la conmovió hasta las lágrimas. Al salir de ‘El Portal’, la esperaba otra sorpresa: un reencuentro con Angélica Aragón, la actriz que interpretó a su mamá Lucía en la ficción.
#5 Lucero y Yahir conmovieron con su ‘Canción hasta el cielo’
Los capitanes de los equipos fueron los elegidos para competir en esta dinámica, en la que dedican un tema para quienes ya no están en este mundo. Yahir decidió cantar para su abuelo, de quien heredó su gusto por la música, mientras que Lucero rindió un homenaje a grandes artistas que, de una u otra manera, impactaron su carrera.
#6 María León reveló que Emmanuel fue su primer ‘crush’
En ‘Historia de una canción’, la cantante reveló que una de las ‘Leyendas’ fue el primer hombre que la flechó y a quien le debe su amor por la música: Emmanuel. María León interpretó su propia versión de ‘Sentirme vivo’ y recordó que, cuando la escuchó de niña, quedó tan marcada que “quedó enamorada” del intérprete, su música y el arte mismo.
Por su parte, Emmanuel le regresó el cumplido y señaló que, ahora, ella es una artista completa.
#7 Yuri recordó a Celia Cruz
En el mismo reto, Yuri optó por homenajear a una mujer que marcó su carrera en sus inicios: ‘La reina de la salsa’. Según recordó, ella fue quien le sugirió dedicarse a la salsa en vez de al rock, como lo estaba haciendo, y, tras seguir su consejo, se le abrieron más puertas.
#8 Mijares y Lucero Mijares deleitaron con un dueto musical
En la ronda de ‘La misma canción’, padre e hija se enfrentaron al cantar el clásico ‘No se murió el amor’. El momento fue tan intenso que la propia Lucero se levantó de su asiento para felicitar a ambos.
#9 ‘Échale montón’ fue una muestra de talentos
El último reto de la noche fue ‘Échale montón’, en el que todos los participantes de cada equipo sumaron sus voces para interpretar un tema. Las ‘Estrellas’ eligieron ‘Livin’ La Vida Loca’, mientras que las ‘Leyendas’ se decantaron por ‘Vivir mi vida’.