El esposo de Yuri la llenó de halagos en el cuarto programa de Juego de Voces: cantó con el ‘amor de su vida’

Como parte del juego ‘Historias de amor’ en el capítulo 4 de la segunda temporada de Juego de Voces, Yuri interpretó el tema “Lloviendo estrellas”, no sin antes contar un poco de su gran historia amorosa con el hombre que la acompañó en el escenario, quien es nada más y nada menos que su esposo.

El esposo de la cantante Yuri es el músico chileno Rodrigo Espinoza. Él es conocido por ser parte de la banda musical Aleste, donde es instrumentista y también bailarín.

En numerosas ocasiones, Yuri ha comentado que antes de estar con su esposo Rodrigo Espinoza, ella era muy atrevida en sus relaciones amorosas y que estuvo con muchos hombres.

Durante mucho tiempo busqué y busqué y busqué donde no tenía qué buscar. Cuando conocí el amor de Dios, él dice: “Buscad y hallarás, pedir y se os dará” y yo durante mucho tiempo estuve fregando a Dios: “Ya, me estoy quedando. Necesito que tú me des una pareja. Un hombre que me ame, que me respete y que me aguante”.



Al final, las plegarias de Yuri dieron frutos cuando conoció al hombre que se volvería su esposo.

¿Cómo conoció Yuri a su esposo? Ella contó su historia de amor en el escenario de Juego de Voces

Luego de divorciarse de su primer esposo Fernando Iriarte, Yuri conoció a Rodrigo en el famoso Festival de Viña del Mar en 1995 y tuvieron un primer acercamiento como amigos, pero se dieron cuenta que su química era demasiado fuerte y ella confesó que Rodrigo lo dejó todo para que estuvieran juntos.

Nos conocimos en Viña del Mar, él estaba en un grupo musical, estaba en su mejor momento. Dejó a sus padres, dejó su país y se vino por el amor que me tenía. Vamos a cumplir 30 años de casados y hoy quiero cantar con el amor de mi vida, Rodrigo Espinoza.



Tras subir al escenario y ser recibido con aplausos, el esposo de Yuri, Rodrigo Espinoza, compartió unas palabras de agradecimiento con la producción de Juego de Voces por invitarlo al cuarto programa completo de la segunda temporada y también le dio un hermoso comentario a su esposa.

Yo primero que nada quiero dar gracias a Dios, por el honor de poder compartir con tanta gente importante el día de hoy. Estar con Leyendas, Estrellas, gente tan importante. Y estar en el mismo escenario que tú, Yuri, es un privilegio que no todo el mundo tiene. Se necesita haber recorrido mucho tiempo, mucha trayectoria, para estar en una vitrina como esta con una estrella como tú.

¿Cuándo se casó Yuri con su segundo esposo? Lo que pasó con Rodrigo Espinoza

Rodrigo tenía 22 años y Yuri 30 cuando se conocieron, pero la diferencia de edades no les importó: ellos se casaron en 1995 en el país natal de Rodrigo, Chile, y desde entonces se volvieron inseparables, tal como ambos lo comentaron en el cuarto programa completo de la segunda temporada de Juego de Voces.

Sobre su historia de amor que está por cumplir 30 años, Rodrigo Espinoza, el esposo de Yuri fue muy claro sobre todos los grandes momentos que ha vivido junto a ella.

Tenemos 30 años juntos y han sido muchas cosas, muchas experiencias. Yo he tenido la dicha de compartir no sólo la música, sino caminar juntos durante 30 años. A veces uno ha caído, pero el otro ha estado ahí para estirarle la mano. Hace más de 30 años Dios sembró una semilla increíble en su jardín de amor, donde brotó la flor más bella: la sacó, la moldeó, la limpió y me la dio a mí.



Rodrigo dijo que en sus casi 30 años de matrimonio han pasado por muchos retos y que su amor se ha transformado, pero jamás ha dejado de ser amor, por lo que está seguro que estarán juntos por al menos otros 30 años más, antes de que la pareja comenzara su interpretación del tema “Lloviendo estrellas”, que hiciera famoso Cristian Castro.

La actuación de Yuri y su esposo Rodrigo Espinoza emocionó al público y terminaron con una ovación de pie al mismo tiempo que la pareja se besaba sobre el escenario de la segunda temporada de Juego de Voces, capítulo 4.