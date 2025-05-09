¿Cuántos hijos tiene Alexander Acha? La impresionante historia de su familia en Juego de Voces

Video Alexander Acha cumple el sueño de una quinceañera en Juego de Voces 2025

Alexander Acha no solo ha cautivado al público de Juego de Voces 2025 con sus grandes interpretaciones al lado de Las Estrellas y Las Leyendas, pues el cantante contó la fuerte historia de su familia durante el capítulo 8 del programa.

¿Quién es la esposa de Alexander Acha? Contó la enfermedad que padecía en Juego de Voces 2025

Alexander formó una bella, amorosa y sólida familia junto a su esposa, María Rojo de la Vega. Pero cumplir su gran anhelo de concebir a sus hijos no fue nada fácil y el cantante de “Te amo” se atrevió a contar lo que vivió con su pareja hace unos años.

Alexander y María se conocieron hace más de una década y desde entonces han compartido una vida llena de amor y crecimiento, pero que también les ha dado retos en el terreno de la paternidad, pues tuvieron problemas para concebir debido a la enfermedad de su esposa.

En el 2016, nosotros ya teníamos un hijo. Y recibimos dos noticias que nos cambiaron la vida, la primera que estábamos de nuevo embarazados. La segunda, que había salido positiva la enfermedad de Lyme. Además, nos enteramos que ya no podíamos tener más hijos.

Uno de los momentos más difíciles que enfrentaron fue cuando María fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, una condición que le provocó años de migrañas, debilidad, dolor crónico y, lo más devastador para la pareja, la imposibilidad de concebir más hijos.

¿Cuántos hijos tiene Alexander Acha? La historia de cómo su esposa pudo concebir de nuevo

Alexander Acha y su esposa María Rojo de la Vega tienen actualmente 3 hijos y, durante el capítulo 8 del programa completo de Juego de Voces 2025, revelaron cómo fue que lograron su sueño de tener una gran familia a pesar de los inconvenientes.

Ellos recibieron a su primer hijo Mikel y a su hija Kiara antes de enfrentar las complicaciones de la Enfermedad de Lyme que los llevó a buscar ayuda médica en varios lugares. Sin embargo, en un viaje a Canadá, visitaron el Oratorio de San José, donde conocieron la historia de San André Bessette, un santo conocido por sus milagros de sanación.

La casita donde él vivió estaba al lado, así que fuimos a conocerla. Estaba llena de prótesis, muletas y testimonios de gente que se había curado. Le dije a mi esposa: “Vamos a pedirle a San André”. Yo le pedí que la sanara, que la curara y que pudiéramos tener un hijo más. Un año después, mi esposa empezó un tratamiento con una doctora italiana y la curó. Pasaron cuatro años y mi mujer quedó embarazada. Entonces decidimos que el bebé se tenía que llamar André.

André, el tercer hijo de Alexander Acha y su esposa nació el 7 de enero de 2025 y para la familia del cantante fue todo un milagro y regalo divino.

Él es André, el milagro que nos recuerda día a día que Dios existe, que nos ama y que siempre confiemos en él.



Esta historia no solo ha conmovido a sus seguidores, sino que también ha servido de inspiración para muchas personas que atraviesan situaciones similares.

