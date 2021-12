Lety y Tonga, el dolor de un compromiso roto: te contamos qué sucedió

"Sí estoy rota, sí me duele y estoy aquí porque quiero ser ejemplo y portavoz de todas esas mujeres. No me arrepiento de nada de lo que viví, sigo amándolo, lo extraño, pero lo que no se pudo, no se pudo, y no se puede forzar lo que otra persona no quiere. Así que yo estoy aquí y le deseo la mayor de las bendiciones y el éxito en su carrera. Quise estar ahí, quise apoyarlo, pero si él no me lo permitió, nada más queda en mis manos por hacer", dijo Lety.