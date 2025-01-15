Enamorándonos celebrará su episodio 1000 con un especial por Univision y UNIMÁS
El programa dedicado al amor conducido por Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda, está de festejo con su episodio número 1000, el cual será transmitido simultáneamente este domingo 19 de enero a las 7P/6C por Univision y UNIMÁS.
Luego de más de cinco años de transmisiones, el programa Enamorándonos celebrará este domingo 19 de enero su episodio número 1000 y lo hará con el especial Mil Noches de Amor, el cual podrás disfrutar simultáneamente por Univision y UNIMÁS, a partir de las 7P/6C.
Acompaña a Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda en esta emisión especial a la que se sumará Migbelis Castellanos y en la que reviviremos grandes momentos y seremos testigos de nuevas bellas experiencias.
Enamorándonos episodio 1000: ¿qué sorpresas prepara la emisión especial?
Prepárate para ser testigo de un recorrido por los momentos más conmovedores, disfruta de la presencia de parejas invitadas y de algunos miembros del palco de amorosos, quienes nos hablarán de su experiencia como parte del show dedicado al amor.
Emociónate al revivir las propuestas de matrimonio que ocurrieron en vivo y con el primer compromiso de bodas del 2025. Se tratará de todo un viaje nostálgico y emocionante que celebra las conexiones humanas y los sueños de amos que Enamorándonos ha hecho realidad.
Enamorándonos: los números del programa del amor
El show transmitido desde el primer programa en la cadena UNIMÁS y que por la transmisión del episodio 1000 también llegará, por única ocasión, a Univision, ha recibido más de 18,000 solicitudes de personas para ser parte del show.
A lo largo de más de cinco años se han abierto más de 7,000 puertas del amor, se han formado más de 230 parejas y se han realizado 20 bodas, incluyendo la primera de una pareja del mismo sexo en la historia del programa.
No te pierdas de Mil Noches de Amor, el especial con el que Enamorándonos llega a su episodio número 1000 y que podrás ver simultáneamente por Univision y UNIMÁS este domingo a las 7P/6C.