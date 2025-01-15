TV SHOWS
TV SHOWS
enamorandonos
Enamorándonos

Enamorándonos celebrará su episodio 1000 con un especial por Univision y UNIMÁS

El programa dedicado al amor conducido por Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda, está de festejo con su episodio número 1000, el cual será transmitido simultáneamente este domingo 19 de enero a las 7P/6C por Univision y UNIMÁS.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision picture
Por:Univision
Video Enamorándonos celebra 1000 noches de amor con un programa especial por Univision y UNIMÁS

Luego de más de cinco años de transmisiones, el programa Enamorándonos celebrará este domingo 19 de enero su episodio número 1000 y lo hará con el especial Mil Noches de Amor, el cual podrás disfrutar simultáneamente por Univision y UNIMÁS, a partir de las 7P/6C.

Acompaña a Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda en esta emisión especial a la que se sumará Migbelis Castellanos y en la que reviviremos grandes momentos y seremos testigos de nuevas bellas experiencias.

PUBLICIDAD

Más sobre Enamorándonos

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, Rafa Araneda y Ana Patricia se despiden de Enamorándonos
8:44

Con la voz entrecortada y entre lágrimas, Rafa Araneda y Ana Patricia se despiden de Enamorándonos

Enamorándonos
Shalya recibe un mensaje de la mamá de Christian y revela que viajará a Puerto Rico con él
4:59

Shalya recibe un mensaje de la mamá de Christian y revela que viajará a Puerto Rico con él

Enamorándonos
¡La tercera es la vencida!: Nathaly y Eu formalizan su noviazgo con una promesa de amor
8:36

¡La tercera es la vencida!: Nathaly y Eu formalizan su noviazgo con una promesa de amor

Enamorándonos
Celebramos los más de mil episodios con los momentos más emotivos y divertidos en el show
2:24

Celebramos los más de mil episodios con los momentos más emotivos y divertidos en el show

Enamorándonos
Bodas, noviazgos y nuevos comienzos: Revive los momentos más especiales de Enamorándonos
4:35

Bodas, noviazgos y nuevos comienzos: Revive los momentos más especiales de Enamorándonos

Enamorándonos
Zachary y Jaime viven una aventura y derrochan felicidad en las alturas
6:22

Zachary y Jaime viven una aventura y derrochan felicidad en las alturas

Enamorándonos
Nathaly prepara un baile sorpresa para Eu y Rafa hace lo mismo con una de las 'Chicas Malas'
5:21

Nathaly prepara un baile sorpresa para Eu y Rafa hace lo mismo con una de las 'Chicas Malas'

Enamorándonos
Juan Pablo le entrega una promesa de amor a su flechada y le dedica romántica serenata
6:15

Juan Pablo le entrega una promesa de amor a su flechada y le dedica romántica serenata

Enamorándonos
GIGI se despide de la temporada con una puerta doble para Roberto y Michael
8:48

GIGI se despide de la temporada con una puerta doble para Roberto y Michael

Enamorándonos
La madre de Nathaly la hace cambiar de opinión y Eu lanza un mensaje de amor al borde del llanto
9:28

La madre de Nathaly la hace cambiar de opinión y Eu lanza un mensaje de amor al borde del llanto

Enamorándonos

Enamorándonos episodio 1000: ¿qué sorpresas prepara la emisión especial?


Prepárate para ser testigo de un recorrido por los momentos más conmovedores, disfruta de la presencia de parejas invitadas y de algunos miembros del palco de amorosos, quienes nos hablarán de su experiencia como parte del show dedicado al amor.

Emociónate al revivir las propuestas de matrimonio que ocurrieron en vivo y con el primer compromiso de bodas del 2025. Se tratará de todo un viaje nostálgico y emocionante que celebra las conexiones humanas y los sueños de amos que Enamorándonos ha hecho realidad.

Enamorándonos: los números del programa del amor


El show transmitido desde el primer programa en la cadena UNIMÁS y que por la transmisión del episodio 1000 también llegará, por única ocasión, a Univision, ha recibido más de 18,000 solicitudes de personas para ser parte del show.

A lo largo de más de cinco años se han abierto más de 7,000 puertas del amor, se han formado más de 230 parejas y se han realizado 20 bodas, incluyendo la primera de una pareja del mismo sexo en la historia del programa.

No te pierdas de Mil Noches de Amor, el especial con el que Enamorándonos llega a su episodio número 1000 y que podrás ver simultáneamente por Univision y UNIMÁS este domingo a las 7P/6C.

Relacionados:
EnamorándonosAna Patricia GámezRafael Araneda

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX