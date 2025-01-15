Enamorándonos celebrará su episodio 1000 con un especial por Univision y UNIMÁS

Video Enamorándonos celebra 1000 noches de amor con un programa especial por Univision y UNIMÁS

Luego de más de cinco años de transmisiones, el programa Enamorándonos celebrará este domingo 19 de enero su episodio número 1000 y lo hará con el especial Mil Noches de Amor, el cual podrás disfrutar simultáneamente por Univision y UNIMÁS, a partir de las 7P/6C.

Acompaña a Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda en esta emisión especial a la que se sumará Migbelis Castellanos y en la que reviviremos grandes momentos y seremos testigos de nuevas bellas experiencias.

Enamorándonos episodio 1000: ¿qué sorpresas prepara la emisión especial?



Prepárate para ser testigo de un recorrido por los momentos más conmovedores, disfruta de la presencia de parejas invitadas y de algunos miembros del palco de amorosos, quienes nos hablarán de su experiencia como parte del show dedicado al amor.

Emociónate al revivir las propuestas de matrimonio que ocurrieron en vivo y con el primer compromiso de bodas del 2025. Se tratará de todo un viaje nostálgico y emocionante que celebra las conexiones humanas y los sueños de amos que Enamorándonos ha hecho realidad.

Enamorándonos: los números del programa del amor



El show transmitido desde el primer programa en la cadena UNIMÁS y que por la transmisión del episodio 1000 también llegará, por única ocasión, a Univision, ha recibido más de 18,000 solicitudes de personas para ser parte del show.

A lo largo de más de cinco años se han abierto más de 7,000 puertas del amor, se han formado más de 230 parejas y se han realizado 20 bodas, incluyendo la primera de una pareja del mismo sexo en la historia del programa.